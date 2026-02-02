Das Strandhotel Ostseeblick in Heringsdorf – ein familiengeführtes Refugium für Wellness und Kulinarik auf Usedom – feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum. Nur wenige Schritte von der Ostsee entfernt, verbindet das 4-Sterne-Superior-Hotel zeitgemäßes Design mit der Leichtigkeit der Insel. Es bietet 60 Zimmer und Suiten, das prämierte Meerness Spa, Restaurant, Strandlounge und Weinkeller. Mit der eigenen Marke Meerness stellt die Inhaberfamilie Wehrmann Gesundheit, Erholung und die natürliche Kraft der Ostsee in den Mittelpunkt. Die Lage des Hauses direkt am Strand – inmitten der aerosolen Brandungszone – bildet die Grundlage für nachhaltige Regeneration. Im Meerness Spa erwarten die Gäste neben einem ganzjährig auf 28 Grad temperierten Panoramapool mit Blick auf den Strand auch eine Cocooning-Area, eine Saunaplaza, eine Teelounge, Ruheräume, das Meerluftdeck sowie Treatments mit regionalen Wirkstoffen. Das Spa-Konzept verbindet dabei Natur, Meer und wohltuende Anwendungen zu einem holistischen Erlebnis für Körper und Geist. www.strandhotel-ostseeblick.de

Aufmacherbild: Wehrmanns/Strandhotel Ostseeblick, Theresa Lange