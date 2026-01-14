Noch bis 6. Februar 2026 können sich Wellnesshotels in neun Kategorien um die begehrten SPA Star Awards bewerben. Wer letztlich eine der Trophäen mit nach Hause nehmen darf, entscheidet (den Publikumspreis ausgenommen) eine kompetente Fach-Jury aus erfahrenen Experten, von der Reisebloggerin über Social Media Profi und Spa Manager bis hin zur Dermatologin. Sie sichten und bewerten die eingegangenen Bewerbungen, jeder aus seinem eigenen Blickwinkel.

Den Vorsitz der Jury hat Franka Hänig, Geschäftsführerin von redspa media sowie Herausgeberin und Chefredakteurin des Wellness-Reise-Magazins SPA inside.

„Ich kenne die Branche aus nächster Nähe – und viele Hotels persönlich. In der Jury der SPA Star Awards, die wir als redspa media Verlag seit mehreren Jahren verleihen, schaue ich nicht nur auf Konzepte und Innovationen, sondern auch darauf, ob ein Hotel bei den Gästen Emotionen weckt und Erlebnisse schafft, die lange im Gedächtnis bleiben. Und genau diese Häuser zeichnen wir jedes Jahr mit unseren renommierten SPA Star Awards aus. Diese Highlights aufzuspüren, ist für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes.“

Die gesamte Experten-Jury stellt sich hier vor.

Mehr zur Bewerbung sowie das Bewerbungsformular finden Sie hier.