Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, ein Mitglied der Vereinigung Relais & Châteaux, ist zum Jahresbeginn von der Vorreiter AG übernommen worden. Damit ist das Haus in Alleinlage in den Chiemgauer Alpen das achte Hotel, das von der Aktiengesellschaft betrieben wird. Bisher wurde es von der Inhaberfamilie Moltke betrieben. Neuer Hotelmanager ist Raphael Merkel, das bestehende Team wurde übernommen und soll nun verstärkt werden. Ziel ist es, die Servicequalität zu verbessern und das Traditionsunternehmen langfristig zu sichern. Das Resort in Reit im Winkl verfügt über 60 Zimmer und Suiten, sieben Chalets und ein Spa. Es ist beliebt bei Familien, Naturliebhabern und Tagungsgästen.

www.gutsteinbach.de

Aufmacherbild: Tiberio-Sorvillo