Nach intensiven Bauarbeiten erwartet das Tratterhof Mountain Sky Hotel in Meransen seine Gäste mit einer Mischung aus Moderne, Tradition und eigenem Charakter. Das Stammhaus wurde neu errichtet und dem Stil des Hauses angepasst. Neben der Lobby wurden auch die Suiten umgestaltet und greifen das neue Designkonzept des Hotels auf: natürliche Materialien, warme Farben, klare Linien. Für Paare wurden exklusive Suiten mit privaten Whirlpools auf der Terrasse geschaffen, und in den Pool Chalets gibt es private Saunen, eine große Terrasse und einen eigenen Pool. Die Wellnesswelt wurde ebenfalls erweitert und in der neuen Beauty Farm werden Behandlungen mit der hauseigenen Kosmetiklinie Monte Silva Cura angeboten. Eine weitere Neuerung für Familien steht noch diesen Winter bevor: die Eröffnung der neuen Family Area mit Pools und Rutsche. Hinzu kommen großzügige Ruheräume und eine Family-Sauna. Gleichzeitig bleiben Adults Only Bereiche erhalten, die Rückzug und Ruhe garantieren.

www.tratterhof.com