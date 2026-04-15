Ihre Wahl

Wer bekommt den SPA Star Award Publikumspreis 2026?

Welches Wellnesshotel unseren neuen SPA Star Award Publikumspreis erhalten wird – das können Sie mit entscheiden! Alle Bewerber für die SPA Star Awards 2026 gehen ins Rennen um Ihre Gunst.

Stimmen Sie ab bis 31.05. per E-Mail an: vote-spastar@redspa.de

So geht’s: Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Favoriten und nehmen Sie an der Verlosung Teil. Das Hotel, das die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, wird unser Publikumsliebling. Übrigens: Mitmachen lohnt sich …

Da will ich hin – Die Best Alpine Wellness Hotels sind besondere Wohlfühlresorts in Österreich, jedes davon sorgfältig für Sie ausgewählt. (Foto: Franz Wuestenberg)

DER GEWINN: Vier Tage Urlaub für zwei Personen in einem der Best Alpine Wellness Hotels in Österreich

Best Alpine Wellness Hotels in Österreich

Wer Wellness auf höchstem Niveau sucht, findet in den Best Alpine Wellness Hotels ein harmonisches Zusammenspiel aus tiefer Entspannung, alpiner Wellness und authentischer Gastfreundschaft in familiengeführten 4-Sterne-Superior und 5-Sterne-Superior-Resorts.
Gewinnen Sie einen Gutschein für einen Wellnessurlaub für zwei Personen in einem dieser Hotels in den schönsten alpinen Lagen in Österreich. Das Gewinner-Package inkludiert drei Nächte inklusive Frühstücksbuffet und mehrgängigem Abendessen, Nutzung der Wellnesslandschaft, dem Aktiv- und Vitalprogramm,sowie den Retreats & Longevity-Konzepten.
Der Gutschein hat eine Gültigkeit von einem Jahr (ab Ausstellungsdatum), ist nicht übertragbar und kann nicht ausbezahlt werden.

DIE BEWERBER für den Publikumspreis 2026

Adler Spa Resort Thermae, St. Ulrich (Foto: Alex Filz)
Adler Spa Resort Thermae, St. Ulrich
Aki Family Resort Plose, Brixen (Foto: Alex Filz)
Aki Family Resort Plose, Brixen
Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz (Foto: Harald Eisenberger)
Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz
Amadria Park Grand Hotel, Opatija, Kroatien
Amadria Park Grand Hotel, Opatija, Kroatien
Atlantic Hotel, Wilhelmshaven
Atlantic Hotel, Wilhelmshaven
Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf (Foto: Michael Huber)
Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf
Berghotel Rehlegg, Ramsau (Foto: Marika Hildebrandt)
Berghotel Rehlegg, Ramsau
Biogena Plaza, Düsseldorf (Foto: David Wedenig)
Biogena Plaza, Düsseldorf
Centrovital Hotel Spa & Sportclub, Berlin (Foto: cvb)
Centrovital Hotel Spa & Sportclub, Berlin
Das Goldberg, Bad Hofgastein (Foto: Elisabeth Toferer)
Das Goldberg, Bad Hofgastein
Das Mühlbach Thermal Retreat & Wellness Resort, Bad Füssing (Foto: wwwguenterstandlde)
Das Mühlbach Thermal Retreat & Wellness Resort, Bad Füssing
Das Weitblick Allgäu, Marktoberdorf
Das Weitblick Allgäu, Marktoberdorf
Der Öschberghof, Donaueschingen
Der Öschberghof, Donaueschingen
Fairmont Golden, Prag (Foto: Matias Vargas Antognelli)
Fairmont Golden, Prag
Grand Resort, Bad Ragaz
Grand Resort, Bad Ragaz
Hotel Auerhahn, Schluchsee (Foto: Rainer Kallenbach)
Hotel Auerhahn, Schluchsee
Hotel Franks, Oberstdorf (Foto: Patrick Langwallner)
Hotel Franks, Oberstdorf
Hotel Holzapfel, Bad Füssing
Hotel Holzapfel, Bad Füssing
Inanna Wellness, Berlin
Inanna Wellness, Berlin
Jufenalm Boho Wellnesshotel & Restaurant, Maria Alm (Foto: Nest X Nomad)
Jufenalm Boho Wellnesshotel & Restaurant, Maria Alm
La Maison Hotel & Spa, Saarlouis (Foto: Sabrina Rothe)
La Maison Hotel & Spa, Saarlouis
Landrefugium Obermüller 360° Glück, Untergriesbach (Foto: Stefan J Wolf)
Landrefugium Obermüller 360° Glück, Untergriesbach
Mayrlife Medical Health Resort, Altaussee (Foto: Karl Steinegger)
Mayrlife Medical Health Resort, Altaussee
My Arbor Dolomites, Brixen (Foto: Benno Prenn)
My Arbor Dolomites, Brixen
Naturresort Gerbehof, Friedrichshafen
Naturresort Gerbehof, Friedrichshafen
Natur und Wellnesshotel Höflehner, Gumpenberg (Foto: Harald Steiner)
Natur und Wellnesshotel Höflehner, Gumpenberg
Nova Maldives, Süd-Ari-Atoll, Malediven
Nova Maldives, Süd-Ari-Atoll, Malediven
Park Igls Medical Spa Resort, Innsbruck-Igls
Park Igls Medical Spa Resort, Innsbruck-Igls
Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin (Foto: Denny Staschitz)
Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin
Robinson Fleesensee, Göhren-Lebbin
Robinson Fleesensee, Göhren-Lebbin
Romantik & Wellness Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen
Romantik & Wellness Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen
Royal Mansour Tamuda Bay, M‘diq, Marokko
Royal Mansour Tamuda Bay, M‘diq, Marokko
Schlossanger Alp, Pfronten (Foto: Jenny Haimerl)
Schlossanger Alp, Pfronten
Schlosshotel, Kitzbühel (Foto: Erik Gross)
Schlosshotel, Kitzbühel
Severin*s Resort & Spa, Sylt (Foto: Tom Kohler)
Severin*s Resort & Spa, Sylt
Severin*s – The Alpine Retreat, Lech (Foto: M Magulski)
Severin*s – The Alpine Retreat, Lech
Sieben Welten Hotel und Spa Resort, Künzell
Sieben Welten Hotel und Spa Resort, Künzell
Spa Villa Beauty & Wellness Resort, Wingerode (Foto: Sascha Koglin)
Spa Villa Beauty & Wellness Resort, Wingerode
Strandhotel am Weissensee, Neusach (Foto: foto-augenblick.de)
Strandhotel am Weissensee, Neusach
Stroblhof Lake Garda – Active Family Spa Resort, St. Leonhard (Foto: Hannes Niederkofler)
Stroblhof Lake Garda – Active Family Spa Resort, St. Leonhard
Thalasso Meeres Spa, Wangerland (Foto: WTG)
Thalasso Meeres Spa, Wangerland
The Cascades Spa & Thalasso, Soma Bay, Ägypten
The Cascades Spa & Thalasso, Soma Bay, Ägypten
The Vault Spa & Suites, Baden-Baden (Foto: Steigenberger Hotels GmbH)
The Vault Spa & Suites, Baden-Baden
Tschuggen Grand Hotel, Arosa (Foto: Urs Homberger Arosa Switzerland)
Tschuggen Grand Hotel, Arosa
Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid
Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid
Werzers Hotel Resort, Pörtschach am Wörthersee (Foto: Franz Gerdl)
Werzers Hotel Resort, Pörtschach am Wörthersee

Fotos: Alex Filz; Alex Filz; Harald Eisenberger; -; -; Michael Huber; Marika Hildebrandt; David Wedenig; cvb; Elisabeth Toferer; wwwguenterstandlde; -; -; Matias Vargas Antognelli; -; Rainer Kallenbach; Patrick Langwallner; -; -; Nest X Nomad; Sabrina Rothe; Stefan J Wolf; Karl Steinegger; Benno Prenn; -; Harald Steiner; -; -; Denny Staschitz; Florian Andergassen; -; -; -; Jenny Haimerl; Erik Gross; Tom Kohler; M Magulski; -; Sascha Koglin; foto-augenblick.de; Hannes Niederkofler; WTG; -; Steigenberger Hotels GmbH; Urs Homberger Arosa Switzerland; -; Franz Gerdl

Voten Sie bis 31.05. für Ihr Lieblingshotel: vote-spastar@redspa.de

So geht’s: Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Favoriten und nehmen Sie an der Verlosung teil. Vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben.

Alle Gewinner und Nominierten der SPA Star Awards 2026 werden am Gala-Abend im Rahmen der Veranstaltung FORUM SPA inside ausgezeichnet. FORUM SPA inside findet vom 29. bis 30. Juni 20256 in der Lusienhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald statt.

Verfolgen Sie die Preisverleihung auf Instagram.

Die Gewinner der SPA Star Awards veröffentlichen wir in unserem Wellness-Reise-Magazin SPA inside.

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