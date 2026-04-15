Ihre Wahl

Wer bekommt den SPA Star Award Publikumspreis 2026?

Welches Wellnesshotel unseren neuen SPA Star Award Publikumspreis erhalten wird – das können Sie mit entscheiden! Alle Bewerber für die SPA Star Awards 2026 gehen ins Rennen um Ihre Gunst.

Stimmen Sie ab bis 31.05. per E-Mail an: vote-spastar@redspa.de

So geht’s: Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Favoriten und nehmen Sie an der Verlosung Teil. Das Hotel, das die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, wird unser Publikumsliebling. Übrigens: Mitmachen lohnt sich …

Da will ich hin – Die Best Alpine Wellness Hotels sind besondere Wohlfühlresorts in Österreich, jedes davon sorgfältig für Sie ausgewählt. (Foto: Franz Wuestenberg) DER GEWINN: Vier Tage Urlaub für zwei Personen in einem der Best Alpine Wellness Hotels in Österreich Best Alpine Wellness Hotels in Österreich

Wer Wellness auf höchstem Niveau sucht, findet in den Best Alpine Wellness Hotels ein harmonisches Zusammenspiel aus tiefer Entspannung, alpiner Wellness und authentischer Gastfreundschaft in familiengeführten 4-Sterne-Superior und 5-Sterne-Superior-Resorts.

Gewinnen Sie einen Gutschein für einen Wellnessurlaub für zwei Personen in einem dieser Hotels in den schönsten alpinen Lagen in Österreich. Das Gewinner-Package inkludiert drei Nächte inklusive Frühstücksbuffet und mehrgängigem Abendessen, Nutzung der Wellnesslandschaft, dem Aktiv- und Vitalprogramm,sowie den Retreats & Longevity-Konzepten.

Der Gutschein hat eine Gültigkeit von einem Jahr (ab Ausstellungsdatum), ist nicht übertragbar und kann nicht ausbezahlt werden.

DIE BEWERBER für den Publikumspreis 2026

Adler Spa Resort Thermae, St. Ulrich Aki Family Resort Plose, Brixen Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz Amadria Park Grand Hotel, Opatija, Kroatien Atlantic Hotel, Wilhelmshaven Ayurveda Resort Mandira, Bad Waltersdorf Berghotel Rehlegg, Ramsau Biogena Plaza, Düsseldorf Centrovital Hotel Spa & Sportclub, Berlin Das Goldberg, Bad Hofgastein Das Mühlbach Thermal Retreat & Wellness Resort, Bad Füssing Das Weitblick Allgäu, Marktoberdorf Der Öschberghof, Donaueschingen Fairmont Golden, Prag Grand Resort, Bad Ragaz Hotel Auerhahn, Schluchsee Hotel Franks, Oberstdorf Hotel Holzapfel, Bad Füssing Inanna Wellness, Berlin Jufenalm Boho Wellnesshotel & Restaurant, Maria Alm La Maison Hotel & Spa, Saarlouis Landrefugium Obermüller 360° Glück, Untergriesbach Mayrlife Medical Health Resort, Altaussee My Arbor Dolomites, Brixen Naturresort Gerbehof, Friedrichshafen Natur und Wellnesshotel Höflehner, Gumpenberg Nova Maldives, Süd-Ari-Atoll, Malediven Park Igls Medical Spa Resort, Innsbruck-Igls Quellenhof Luxury Resort Passeier, St. Martin Robinson Fleesensee, Göhren-Lebbin Romantik & Wellness Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen Royal Mansour Tamuda Bay, M‘diq, Marokko Schlossanger Alp, Pfronten Schlosshotel, Kitzbühel Severin*s Resort & Spa, Sylt Severin*s – The Alpine Retreat, Lech Sieben Welten Hotel und Spa Resort, Künzell Spa Villa Beauty & Wellness Resort, Wingerode Strandhotel am Weissensee, Neusach Stroblhof Lake Garda – Active Family Spa Resort, St. Leonhard Thalasso Meeres Spa, Wangerland The Cascades Spa & Thalasso, Soma Bay, Ägypten The Vault Spa & Suites, Baden-Baden Tschuggen Grand Hotel, Arosa Wellness & Naturresort Reischlhof, Wegscheid Werzers Hotel Resort, Pörtschach am Wörthersee

Fotos: Alex Filz; Alex Filz; Harald Eisenberger; -; -; Michael Huber; Marika Hildebrandt; David Wedenig; cvb; Elisabeth Toferer; wwwguenterstandlde; -; -; Matias Vargas Antognelli; -; Rainer Kallenbach; Patrick Langwallner; -; -; Nest X Nomad; Sabrina Rothe; Stefan J Wolf; Karl Steinegger; Benno Prenn; -; Harald Steiner; -; -; Denny Staschitz; Florian Andergassen; -; -; -; Jenny Haimerl; Erik Gross; Tom Kohler; M Magulski; -; Sascha Koglin; foto-augenblick.de; Hannes Niederkofler; WTG; -; Steigenberger Hotels GmbH; Urs Homberger Arosa Switzerland; -; Franz Gerdl

Voten Sie bis 31.05. für Ihr Lieblingshotel: vote-spastar@redspa.de

So geht’s: Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Favoriten und nehmen Sie an der Verlosung teil. Vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben.

Alle Gewinner und Nominierten der SPA Star Awards 2026 werden am Gala-Abend im Rahmen der Veranstaltung FORUM SPA inside ausgezeichnet. FORUM SPA inside findet vom 29. bis 30. Juni 20256 in der Lusienhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald statt.

Verfolgen Sie die Preisverleihung auf Instagram.

Die Gewinner der SPA Star Awards veröffentlichen wir in unserem Wellness-Reise-Magazin SPA inside.