Das Badmöbelprogramm Ocavo von Duravit aus massivem Holz, entworfen in Zusammenarbeit mit Designer Christian Werner, verbindet naturverbundene Ästhetik mit zeitgemäßem Design. Jedes Möbelstück ist ein Unikat – geprägt durch die individuelle Maserung der Eiche. Die hochwertige Verarbeitung des Massivholzes verleiht den Möbeln nicht nur optische Tiefe, sondern auch eine spürbare, warme Haptik. Alle Korpusse sind aus massivem Holz gefertigt und zeugen von hoher handwerklicher Qualität. Die geradlinige Silhouette betont die geometrische Klarheit des Designs und unterstreicht die präzise Verarbeitung. Eine fein lackierte Oberfläche hebt die natürliche Maserung des Holzes hervor. Ocavo wird im PEFC-zertifizierten Möbelwerk im Schwarzwald gefertigt. Das verwendete Eichenholz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Europas. Drei abgestimmte Holznuancen verleihen dem Bad eine jeweils ganz eigene Atmosphäre: Eiche Natur strahlt Wärme und wohnliche Geborgenheit aus, Eiche Hell bringt Leichtigkeit und Frische in den Raum, während Eiche Schwarz mit seiner tiefen Farbgebung für eine moderne, elegante Anmutung sorgt. Zur Auswahl stehen Waschtischunterschränke. Eine Konsolenlösung für Aufsatzbecken eröffnet zusätzlichen Spielraum in der Planung. Ein passender Halbhochschrank wahlweise mit Massivholz- oder Glastüre schafft Stauraum und setzt Akzente. Spiegel und Spiegelschränke mit massivem Holzrahmen runden das Programm ab. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung.

