Wer ohne großen Aufwand und Zeitbudget einfach mal einen Tag lang abschalten und dem Alltag entfliehen möchte, ist hier genau richtig. 13 Saunen, 400 echte Palmen, viel warmes Wasser und zwei neue, alle Sinne umfassende Erlebnisse machen es möglich.

Urlaubsreif, aber keine Zeit zu verreisen? In Sinsheim liegen die Tropen vor der Haustür! 400 tiefgrüne Palmen und 1000 Orchideen rahmen die blaue Lagune der Thermen & Badewelt Sinsheim ein, in der ganzjährig 34 Grad warmes Wasser die Gäste umschmeichelt.

Südseefeeling pur mitten in Baden-Württemberg, inklusive Poolbars, Whirlpools und drei Mineralbecken. Meine kleine Wellnessauszeit verbringe ich in einigen der 13 Themensaunen. Von der Wiener Kaffeehaus-Sauna, in der man bei 70 Grad Celsius zum Duft von Kaffee und Schokolade sauniert, über die urwüchsige Hünenring- und die orientalische Alhambra-Sauna bis hin zur Koi-Sauna, mit 166 Quadratmetern die größte der Welt. Ganz schön groß sind auch die stattlichen Koi-Karpfen, die im Aquarium behäbig ihre Runden ziehen.

Den Atem der Erde spüren

Weitere Highlights sind das Saunaboot Freya, die Kino-Sauna und – ganz neu – die 60 Grad Celsius warme Tropensauna. Dort taucht man nicht nur in üppiges Grün ein, sondern auch in einen Klangteppich aus Vogelgezwitscher, der aus einer Voliere im Außenbereich generiert wird. Nach diesem besonderen Erlebnis trete ich noch eine Reise „nach innen“ an: Seit Kurzem lädt auf der Empore des Palmenparadieses „Immersive Horizon: Breathing Planet“ zu einer Atemmeditation im Rhythmus der Erde ein. Das neue immersive Angebot berührt mithilfe von Licht, Klang, Farben und dezenten Naturaromen alle Sinne und lässt mich für eine Weile die Zeit vergessen und in meine Mitte abtauchen. Man muss nicht immer um die halbe Welt fliegen, um bei sich anzukommen.

Eine biophile, also an die Natur angelehnte Gestaltung wird in den neuesten Angeboten „Immersive Horizon“ (Fotos) und „Tropensauna“ mit digitalen Tools zu einem Gesamterlebnis verbunden, das alle Sinne anspricht

Immersive Horizon: Breathing Planet

Redakteurin Katja Kösztler war von den Dimensionen des Palmenparadieses ebenso beeindruckt wie von den vielseitigen Angeboten der Therme Architektur, Kunst, Technologie und Wissenschaft verschmelzen zu einem multisensorischen, ganzheitlichen Erholungskonzept, das wissenschaftlich fundiert ist und zugleich emotional berührt. Basierend auf Daten der Nasa, erleben die Gäste eine zehnminütige Atemmeditation, begleitet von Tönen, Farben, Licht und Duft. Mithilfe von Spiegeln und dank einer speziellen Oberfläche aus onduliertem Chrom scheint der Raum selbst zu atmen und zu pulsieren. Das Ergebnis: mehr Ruhe und Balance.

Tropensauna

Durch das Panoramafenster der 60-Grad-Sauna fällt der Blick auf eine Voliere voller Wellen- und Nymphensittiche und anderer Vögel. Mithilfe von Sensoren wird deren Gezwitscher aufgenommen und in eine generative Klangkomposition übersetzt. So entsteht ein sich ständig wandelndes Klanggewebe, das je nach Tageszeit mal lauter und vielseitiger, mal eher zart und sanft ist – Klang als Mittel zur Regeneration.

Treatments, Aktionen, Events

In der Thermen & Badewelt Sinsheim gibt es Tag für Tag viele Angebote, angefangen bei besonderen Saunaaufgüssen und Peelings mit hauseigenen Mischungen über Mindfulness, Atemarbeit, Meditation oder Fitness, bis hin zu großen, ganztägigen Events mit Musik und Show. Außerdem verfügt die Therme über drei Massageräume, in denen man Massagen von Ayurveda bis Lomi Lomi buchen kann.

Bluphoria App

Digitales Herzstück ist die neue Wellbeing App Bluphoria. Damit kann man nicht nur seine Aufenthalte sowie zusätzliche Dienstleistungen, etwa Massagen, buchen, sondern bleibt auch auf dem Laufenden über alle aktuellen Events und Angebote. Außerdem bietet die App Meditationen, Workouts und Yoga an und auch die Zeitslots für immersive Experiences wie „Immersive Horizon: Breathing Planet“ können reserviert werden. Bluphoria ist auch der Name der neuen Produktwelt der Therme wie Körperpflege und Badetextilien.

400 Palmen verwandeln die blaue Lagune in ein tropisches

Badeparadies mit Blick auf die sanften Hügel des Kraichgaus

Die Thermen & Badewelt Sinsheim besteht aus dem Palmenparadies sowie der textilfreien Vitaltherme & Sauna. Großzügige Ruhezonen mit Liegen und Cabanas laden zum Relaxen ein, etwa die atmosphärische, in rosa Licht getauchte Sky Lounge. Der Außenbereich eröffnet nicht nur traumhafte Aussichten auf die sanften Hügel des Kraichgaus und die Burg Steinsberg. Man kann außerdem mehrere Außenpools und an warmen Tagen auch den Thermenstrand „Paradise Beach“ nutzen. Therapeutische Becken mit Sole, Calium/Lithium und Selen, ein eindrucksvoller Brunnen in Form von Calla-Blüten sowie zwei Restaurants machen das Angebot komplett. Die Thermen & Badewelt ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Kinder unter 16 haben nur eingeschränkt Zutritt. Mit der Bluphoria App können Sie Ihren Besuch schon im Vorfeld planen und buchen. Auch Liegen können Sie so unkompliziert reservieren

Thermen & Badewelt Sinsheim

Die Therme liegt zwischen Heidelberg und Heilbronn, zwei Minuten von der A6, Ausfahrt 33b (Navi: Dietmar-Hopp-Straße oder Rhein-Neckar-Arena). Wer mit der Bahn anreist: Die Buslinie 771 fährt vom Hauptbahnhof Sinsheim direkt vor die Thermen & Badewelt.

www.badewelt-sinsheim.de

Das Preissystem ist dynamisch, frühbuchen lohnt sich. Der Startpreis für den Textilbereich ohne Extras beträgt 30 Euro.

