Noch mehr Raum zum Abschalten: Das Parkhotel Burgmühle in Fischen/Allgäu erweitert sein Entspannungsangebot um eine Außensauna, einen neuen Ruheraum mit Klang-Wogen-Liegen und ein modernes Dampfbad. Die neue Außensauna soll den Saunagang selbst in der kalten Jahreszeit zu einem Naturerlebnis machen. Wer mag, taucht nach dem Schwitzen in den Schnee ein. Auf den Klang-Wogen-Liegen im neuen Ruheraum versetzen sanfte Vibrationen und tiefe Töne den Körper in Schwingung und schaffen Regeneration. Ergänzt wird das neue Angebot durch ein modernes Dampfbad, dessen angenehme Wärme Muskeln lockert und den Kopf zur Ruhe kommen lässt.

www.parkhotel-burgmuehle.de

Aufmacherbild: patrick_vom_berg_parkhotel_burgmuehle