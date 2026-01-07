ist von Accor zum neuen CEO für Europa und Nordafrika ernannt worden. Lamouche machte ihren Abschluss an der Ecole Supérieure de Commerce in Frankreich. Seit 1998 ist sie bei Accor tätig und durchlief dabei zahlreiche Führungspositionen, zuletzt als Chief Operating Officer für Europa und Nordafrika. In dieser Position verantwortete Lamouche die wirtschaftliche Entwicklung von Accor in diesen Regionen. Nun übernimmt sie die Gesamtleitung für beide Märkte.