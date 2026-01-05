Ein Wochenende im winterlichen Paris — eine Versuchung der ganz besonderen Art.

Wenn die Nebel über der Seine tanzen und die französische Hauptstadt in gedämpftes Licht tauchen, wirkt Paris noch geheimnisvoller – und gemütlicher. Was gibt es Schöneres, als sich in eines der kleinen Bistros zu setzen, an einem Café au Lait nippen und einfach dem Treiben der Stadt zuzusehen? Ein Muss in diesem Winter: die wiedereröffnete Notre-Dame. Nach langen Restaurierungsarbeiten erstrahlt die berühmte Kathedrale nun in neuem Glanz – und gerade in der kalten Jahreszeit wirkt ihr Inneres noch eindrucksvoller. Der Blick auf die frisch restaurierten Gewölbe, die warmen Lichtakzente und die Ruhe im Kirchenschiff machen den Besuch zu einem besonderen Moment. Danach: Ein kurzer Spaziergang über die Île de la Cité und entlang der Seine, am besten Richtung Musée d‘Orsay.

Aktuell laden impressionistische Meisterwerke von Monet & Co. zum Bewundern ein. Auch das Musée des Arts Décoratifs ist eine gute Idee. Dort läuft derzeit die große Ausstellung 1925‑2025, die noch bis Ende März zu sehen ist. Hundert Jahre Art Déco mit 1000 Meisterwerken! Nach so viel Kultur braucht es eine Pause. Wie wäre es jetzt mit einer aromatischen Signature Hot Chocolate im La Réserve oder einem exquisiten Lunch in der Sterne-Brasserie 114 Faubourg des Hotels Le Bristol, bevor Sie die Stadt weiter erobern? Mit solchen magischen Momenten wird ein Winterwochenende in Paris zu einer Erinnerung, die lange bleibt.

(Foto: iStock/encrier) (Foto: iStock/Jorge-Romero)

Kulinarisches

(Foto:GeraldineMartens) La Réserve Paris

Das Luxushotel verwandelt sich im Winter in ein Refugium purer Behaglichkeit. Zum zehnten Geburtstag des Hauses hat Küchenchef Jérôme Bancte mit Pâtissier Jordan Talbot zwei Signature Hot Chocolate kreiert: „Grande Réserve“ ist die klassische heiße Schokolade, verfeinert durch Orangenzeste, Vanille, Zimt und feine Gewürze. Ganz pur zeigt sich „Retour en Enfance“. Die beiden Kreationen werden mit hausgemachten Madeleines aus Vanille und Schokolade serviert. www.lareserve-paris.com

Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel

lädt zur neuen Tea Time mit Maison Cointreau. Pâtissière Hélène Kerloeguen verfeinert die Rezepte mit Orangennoten des Likörs. So werden beispielsweise Pilzbeignet mit Cointreau-Jus und Artischocken-Millefeuille mit Cointreau-Gel gereicht. www.marriott.com (Foto: Youri Mougel)

Savoir-vivre in der Stadt der Liebe

Unsere Hotels in Paris:

Le Bristol – Ode an eine Ikone

Paris – eine Stadt voller Geschichte um Mode und Eleganz. Seit 1925 ist ein Haus Inbegriff alldessen: Le Bristol Paris, das erste Hotel Frankreichs, das 2011 offiziell den Titel „Palace“ erhielt. Zum hundertjährigen Geburtstag erscheint gerade ein Buch. Im neuen Spa Le Bristol by La Mer genießen die Gäste maßgeschneiderte Treatments. Ein Highlight sind das 3-Sterne-Restaurant Epicure und die 1-Sterne-Brasserie 114 Faubourg, wo klassische französische Gerichte wie Entenpastete oder Steak Tartar serviert werden.

Die Adresse ist so legendär wie das Haus selbst: 112 Rue du Faubourg Saint-Honoré. www.oetkerhotels.com

NH Collection – Neueröffnung

Nur wenige Schritte vom Arc de Triomphe entfernt punktet das NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées mit bester Lage. Hinter einer Haussmannschen Fassade erwartet die Gäste ein schmuckes Boutiquehotel. Im Restaurant L’Angle des Champs werden spanische Tapas mit französischem Touch serviert. Nette Idee: Die private Stadtrundfahrt mit dem legendären Citroën DS. Das Model war einst Dienstwagen des französischen Präsidenten.

Das neue Hotel befindet sich im zentralen 8. Arrondissement rund um die berühmte Prachtstraße Champs-Élysées, in der

24 Rue de Ponthieu. www.nh-hotels.com

La Maison myBlend – Maßgeschneiderte Verjüngung

Im Herzen des pittoresken Marais-Viertels, 23 Rue Debelleyme, befindet sich das La Maison myBlend. Angeboten werden innovative, maßgeschneiderte Behandlungen – mit der transformativen Kraft des Rotlichts. Die coole LED-Maske, die dabei zum Einsatz kommt, kennen mittlerweile nicht nur alle Fans der Netflix-Serie „Emily in Paris“. Das Beauty-Tech-Tool mit 288 roten und infraroten LEDs zur Anregung der Kollagenproduktion hat mittlerweile schon einige Preise gewonnen. www.my-blend.com (Foto: Voyez-Vous)

Das Costes wurde 1995 eröffnet. Es gilt mit seinem Empire-Stil als eine der Hotelikonen in Paris. Jetzt hat es mit dem Salon Piscine einen neuen spektakulären Place to be Hôtel Costes – Pool-Position

Endlich ist es soweit: Das Hôtel Costes hat eine Wellbeing-Area. Die Marke Augustinus Bader erhielt den Ritterschlag und eröffnete im September 2025 im Costes sein größtes Marken-Spa auf 1000 Quadratmetern. Fünf Räume stehen für exklusive Gesichts- und Körperbehandlungen zur Verfügung sowie ein Raum für Pedicure-Rituale mit der Kultmarke Bastien Gonzalez. Sehr angesagt sind auch Pilates mit Reformer und der herrliche Pool. Das Hotel befindet sich in 7 Rue de Castiglione. www.hotelcostes.com

Aufmacherbild: iStock/AleksandarNakic

Reise-Tipps für die schönsten SPA Metropolen und ausgewählte Hotels stellen wir in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.