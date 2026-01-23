Das Hotel Bollants Spa im Park gehört seit Kurzem zur Lifestyle-Marke Autograph Collection by Marriott. Das Haus in Bad Sobernheim/Rheinland-Pfalz will sich strategisch neu ausrichten und wird noch bis Sommer umfassend modernisiert und bei laufendem Betrieb umgebaut. Umgestaltet werden sowohl sämtliche Wohneinheiten als auch der Wellnessbereich sowie das ehemalige Restaurant Hermannshof. Die 30 Lodges, die zum Hotel gehören, sollen künftig als eigenständige Marke firmieren – unter dem Namen Lodges by Bollants. Leistungen wie Frühstück oder Zutritt zum Hotel-Spa können Lodge-Gäste dann hinzubuchen. www.bollants.de