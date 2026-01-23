übernimmt zum 1. Februar die Position des Vice President Development Southern Europe & Schweiz der Hotelgruppe Grand Metropolitan Hotels und wechselt in die Hauptverwaltung in Zürich. Ziel ist es, die Entwicklung des Unternehmens in den südeuropäischen Märkten sowie im Heimatmarkt Schweiz voranzutreiben. Brönnimann war zuletzt General Manager des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe, das Mitte 2024 von Grand Metropolitan Hotels übernommen worden war. Diese Position wird nun intern mit Steffen Eisermann besetzt. Er hat langjährige Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie, etwa bei der Kempinski Hotel Gruppe. Bisher leitete Eisermann schwerpunktmäßig komplexe Betriebe sowie die Koordination von Renovierungs- und Entwicklungsprojekten bei laufendem Betrieb. Diesen Kurs soll er nun in Friedrichsruhe fortsetzen. Die Personalien gehören zur Wachstumsstrategie von Grand Metropolitan Hotels.