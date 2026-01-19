Florian Moosbrugger ist von den Mitgliedern der Vereinigung Relais & Châteaux in die Führung der deutsch-österreichischen Delegation gewählt worden. ist von den Mitgliedern der Vereinigung Relais & Châteaux in die Führung der deutsch-österreichischen Delegation gewählt worden. Der 56-jährige Eigentümer und Geschäftsführer des Hotels Post Lech tritt die Nachfolge von Natalie Fischer-Nagel an. Das Hotel Post, ein Familienunternehmen in dritter Generation, ist mit 50 Jahren Zugehörigkeit das älteste Mitglied von Relais & Châteaux in Österreich. Sein Studium absolvierte Moosbrugger an der EHL Hospitality Business School in Lausanne. Von 1997 bis 2013 war er bereits Delegierter für die österreichischen Mitgliedsbetriebe.

Nun vertritt er im internationalen Board of Delegates die Interessen der deutsch-österreichischen Delegation, der 24 Betriebe angehören. Unterstützt wird er dabei vom Vize-Delegierten Hannes Bareiss, dem Geschäftsführer des Hotels Bareiss im Schwarzwald. Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker auf Sylt bleibt weiterhin als Chef Representative und Mitglied des World Culinary Council tätig. Moosbrugger beabsichtigt, in seiner Amtszeit die strategische und inhaltliche Ausrichtung der Delegation weiterzuentwickeln. Auch will er den wirtschaftlichen und emotionalen Mehrwert für die Mitglieder vergrößern. Die Gewinnung neuer Mitglieder ist ein weiterer Fokus. Außerdem wollen Moosbrugger und sein Führungsteam die Position der deutsch-österreichischen Betriebe auf internationaler Ebene stärken. Der Vereinigung Relais & Châteaux gehören weltweit rund 580 Häuser an.