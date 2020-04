Nach inzwischen mehr als drei Wochen Kontaktsperre hat sich der ein oder andere bestimmt schon zum Profi in der heimischen Küche entwickelt. Es wird so oft selbst gekocht wie noch nie, und viele sind an einem Punkt angekommen, an dem neue Ideen mehr als willkommen sind. Holger Bodendorf, der im Relais & Châteaux Hotel Landhaus Stricker auf Sylt nicht nur das Sternerestaurant Bodendorf’s führt, sondern auch im Siebzehn84 mit den Töpfen und Pfannen des US-Ultrapremiumherstellers All-Clad kocht, schafft Abhilfe. Im Video zeigt er seine Interpretation des norddeutschen Traditionsgerichts Kabeljau mit Blattspinat, Pommery-Senfsoße und Kartoffelstampf.