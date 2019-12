Ski-in und Ski-out in Perfektion auf 2150 Metern im Relais & Châteaux Top Hotel Hochgurgl: Der Pistenspaß beginnt hier direkt vor den Türen des Hotels in Tirol – auf der längsten Abfahrt des Skigebiets. Die 112 Pistenkilometer liegen zwischen 1800 und luftigen 3080 Metern Seehöhe. Gefilde, die tief durchatmen und zugleich den Atem stocken lassen, angesichts des grandiosen Panoramas über die Gipfel von 21 (!) Dreitausendern am Talschluss des Ötztals. Wer hier Urlaub macht, kann großes Kino erleben: Obergurgl-Hochgurgl spielt in der Liga der zehn besten Skigebiete der Welt. Naturidylle mit Schneegarantie von November bis Mai. Hier findet sich die höchstgelegene Skischule Österreichs samt Talenteschmiede im Skifahren, Carven, Wedeln, Snowboarden und Langlaufen. Und das Hotel? Das gilt als das höchstgelegene 5-Sterne-Superior-Hotel der Welt. Das Haus wird bereits in dritter Generation geführt. Tradition, alpines Flair und Gastlichkeit machen den Charme des Hauses aus – eine gelungene Mischung aus Alt und Neu.



Auf zum Gipfelhaus

Noch ein absolutes Highlight gefällig? Das Top Mountain Star! Und das ist fast wortwörtlich zu verstehen, denn das Gourmet-Restaurant auf 3080 Metern ist dem Himmel ganz nah. Das futuristische Gipfelhaus thront auf einem schmalen Grat des Bergs Wurmkogel. Rundum verglast können Gäste sich an den grandiosen Ausblicken kaum satt sehen. Ein Panoramahandlauf informiert über die Namen der umliegenden Gipfel und die Entfernungen zu vielen Städten in allen Himmelsrichtungen.

Um zum Top Mountain Star zu gelangen, starten Kulinariker in Hochgurgl, von wo aus die Gondeln der Hochgurglbahn II einen Großteil der Höhenmeter übernehmen. Die letzte Etappe auf den Gipfelgrat des Wurmkogls wird mit dem Sessellift zurückgelegt. Wer oben angekommen ist, genießt am besten ein Glas Wein in der Gipfelbar oder stärkt sich mit einem Tiroler Snack – für den Gipfelsieg. Denn nach nur 15 Minuten sind Wanderer auf dem 3082 Meter hohen Wurmkogl.

Nach dem Skifahren ins Spa

Bei der letzten Abfahrt können Wintersportler bereits einen Blick auf den Außenpool des Top Hotels Hochgurgl erhaschen. Dort können sie – wenn sie Gast des Hauses sind – schon kurze Zeit später ihre sportmüden Glieder ausstrecken. Zum Abtauchen gibt es ein zehn mal 18 Meter großes Innenschwimmbecken. Im Sole-Dampfbad, in der Kräutersauna, der Finnischen Sauna und der Bio- oder Außensauna lassen es sich Urlauber ebenfalls gut gehen. Und im Fitnessbereich warten die neuesten TechnoGym-Geräte auf ihren Einsatz. Die Wellnessbehandlungen holen die Tiroler Bergwelt ins Spa: mit kräftigenden Moor- Alpenkräuter-Packungen, einer entspannenden Cleopatra-Ziegenbuttermassage oder bei einem zünftigen Chill-out-Biersudbad.

TOP HOTEL HOCHGURGL

Bis zum Hotel sind es etwa drei Autostunden von München. Der Flughafen Innsbruck

ist 90 Kilometer entfernt (etwa 90 Minuten Autofahrt).

www.tophotelhochgurgl.com

Foto: Top Mountain Star