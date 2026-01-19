Reisende werden sich 2026 von übermäßigem Konsum und Reizüberflutung abwenden und stattdessen nach Sinn, Einfachheit und tieferen Verbindungen suchen. Das zumindest legt der Bericht zu Reisetrends des neuen Jahres nahe, den Lemongrass Marketing, eine PR-Agentur für Reise und Tourismus, jährlich veröffentlicht. In „Redefining Travel for Tomorrow” werden 16 Schlüsselthemen skizziert, die Reisen und Tourismus im neuen Jahr prägen – darunter entscheidungsfreie Urlaube und ein Anstieg regenerativer Reiseziele. Der Bericht prognostiziert auch das Aufkommen einer sanfteren Art des Reisens, bei der sich die Menschen emotional nach innen wenden. Der rote Faden ist Klarheit: Menschen wollen weniger Lärm und mehr Resonanz. Kuratierte Auszeiten sind eine Antwort auf die kognitive Überlastung durch ständige Mikroentscheidungen – insbesondere für Frauen, die oft familiär überlastet sind.

(Foto: shutterstock_Kostikova-Natalia) Reisen in Zeiten von Over-Tourismus

Saunen sind nicht mehr einfach ein Angebot im Spa, sondern werden zu einem rituellen Ort der Erholung und Rückverbindung. Der Bericht sagt voraus, dass schwimmende Saunen 2026 der letzte Schrei sein werden. Sie ermöglichen sprichwörtlich ein Eintauchen in die Natur und bieten eine Kombination aus sozialem Treffpunkt und sensorischer Erholung. Frauen über 50 sind laut Bericht die stille Triebkraft der Reisebranche – mit erheblicher Kaufkraft, Zeit und einer „Jetzt oder nie“-Mentalität. Die Menopause wird nicht mehr als Privatsache betrachtet, sondern als Katalysator für Neuerungen.

Immer mehr Reisende sind sich außerdem der Auswirkungen des Overtourismus bewusst und interessieren sich für Destinationen, die gerade nicht trenden und unter dem Algorithmus-Radar liegen – etwa internetfreie Orte oder solche, die nicht der Instagram-Ästhetik entsprechen. Regeneratives Reisen bedeutet, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt des Reiseziels minimiert sowie Natur und Gemeinschaft vor Ort gefördert werden. Da Reizüberflutung, Erschöpfung durch Blaulicht sowie Burnout heute viele Menschen betreffen, bieten manche Hotels und Resorts die Reduzierung sensorischer Reize als Luxus an. Neben Retreats im Dunkeln resultieren daraus auch eine verdunkelte Architektur, technikfreie Zonen und Designs, die die Regeneration des zirkadianen Rhythmus („innere Uhr“) fördern.

Transformative Erfahrungen

Die Reise- und Hospitality-Branche verabschiedet sich zunehmend von Einheitslösungen. Reisen werden immer besser auf die Gäste und ihre jeweilige Lebensphase abgestimmt, erfüllen körperliche, emotionale und zwischenmenschliche Bedürfnisse und bieten gleichzeitig sinnvolle Lernerfahrungen oder Aktivitäten. Individualisiertes, ganzheitlichen Reisen und Erlebnisse wie Menopause-Retreats oder Mentaltraining werden immer beliebter. Gäste wünschen sich emotionale Bereicherung, persönliches Wachstum und gemeinsame Momente mit der Familie oder Gleichgesinnten. Reisen werden auch immer mehr auf die aktuelle Lebensphase der Reisenden abgestimmt. Viele möchten ihre psychische Gesundheit aktiv verbessern, transformative Reisen boomen. Eine neue Umgebung, körperliche Herausforderungen, soziale Kontakte und eine natürliche Umgebung schaffen gute Bedingungen für eine dauerhafte Veränderungen.

www.lemongrassmarketing.com

Aufmcherbild: shutterstock/TZIDO-SUN