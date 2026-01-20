Das Althoff Seehotel Überfahrt investiert in eine umfassende Renovierung zentraler Hotelbereiche, um seine Position als führendes Luxus-Ferienhotel am Tegernsee und innerhalb der deutschen Spitzenhotellerie weiter zu festigen. Im Fokus stehen die komplette Neugestaltung der Pool- und Saunalandschaft als Teil des 4 elements spa by Althoff, die Modernisierung der Meetingräume und ein Facelift der Lobbybar. Ab 27. Februar empfängt das Fünf-Sterne-Resort seine Gäste. Im aktuellen Bauabschnitt wird der gesamte Beauty- & Spa-Bereich grundlegend renoviert und neu inszeniert. Dazu zählen der Innenpool, Saunen sowie Ruhebereiche. Künftig werden Spa-Shop und -Rezeption zentral im Erdgeschoss angesiedelt. Die bisherigen Flächen des Friseurs und des Spa-Shops werden zu einem neuen, modernen Kinderbereich umgebaut – ein Bekenntnis zur Familienfreundlichkeit des Hauses. Darüber hinaus umfasst der Bauabschnitt die Renovierung der Tagungsräume, der Lobbybar sowie der zweiten Master Suite, der Presidential Suite. Ergänzt werden diese sichtbaren Neuerungen durch technische Modernisierungen wie die Erneuerung der Aufzugsanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung.

Aufmacherbild: Frederik-Dulay