Moderne Badezimmer setzen auf Kontraste statt auf Einheitlichkeit. Designer kombinieren glatte und strukturierte Oberflächen sowie matte und glänzende Finishes, um Tiefe, Charakter und visuelle Spannung zu schaffen. Ob gerillte Fliesen neben poliertem Stein oder gebürstete Metallakzente in Kombination mit natürlichem Holz – das Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien und Oberflächen verleiht einem Raum Raffinesse. Als Antwort auf diese gestalterische Entwicklung präsentiert Grohe Essence eine neue, handwerklich gestaltete Hebelvariante, die visuelle Akzente setzt und das moderne Badezimmer um eine haptische Komponente ergänzt. Erhältlich in drei Oberflächen – Chrom, Cool Sunrise und Warm Sunset – bietet die Hebelvariante mehrere Größen für ein stimmiges und individuelles Gesamtbild. Dank Aqua Intelligence Technologie Grohe SilkMove ist eine dauerhaft präzise, mühelose Steuerung von Wasserfluss und Temperatur möglich. www.grohe.com