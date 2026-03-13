Mattias Mußler übernimmt Spitze des PAFORY Advisory Boards

PAFORY, der Innovationspartner für datenbasierte Sampling-Kampagnen im Nischenduftbereich, geht den nächsten Schritt: Zur Unterstützung der internationalen Expansion und der Weiterentwicklung der Entdeckungsplattform für Nischendüfte wurde ein Advisory Board installiert. Den Vorsitz übernahm mit Mattias Mußler ein erfahrener Branchenexperte.

Die Pafory-Community zählt bereits mehr als 50 000 Empfänger und hat 2025 über 500.000 Duftproben verschickt. Damit unterstreicht die Plattform ihre Rolle als reichweitenstarker und relevanter Partner für hochwertige Nischendüfte. Neben der geografischen Expansion ist auch die Ausweitung des Sortiments und der Services für die Community – die als führende Plattform für Duftinteressierte gilt – geplant.

Im B2B-Bereich baut Pafory seine Marketing- und Sampling-Dienstleistungen für Dufthäuser und deren Partner gezielt weiter aus. Das neue Dienstleistungsportfolio sieht künftig zudem die Möglichkeit vor, bis zu fünf Millionen Parfumproben schnell und kostengünstig produzieren zu können.

„Wir freuen uns, mit Mattias Mußler an der Spitze unseres Advisory Boards in diese wegweisende Phase unserer Unternehmensentwicklung zu starten und von seinem Know-how und seiner Innovationskraft inspiriert und strategisch begleitet zu werden“, sagt Alexander Cernomoret, Gründer und CEO von Pafory. www.pafory.com