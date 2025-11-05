12 herausragende Hotels und Persönlichkeiten weltweit wurden im Conrad Tokyo von Small Luxury Hotels of the World (SLH) mit den SLH Awards 2025 ausgezeichnet. Die Veranstaltung markierte gleichzeitig das 35-jährige Bestehen von SLH. Der Vereinigung gehören das nach eigenen Angaben über 650 Boutique-Hotels in über 90 Ländern an. Mit den SLH Awards werden Häuser und Personen gewürdigt, die Unabhängigkeit und außergewöhnlichen Service verkörpern. Einer der Preisträger ist diesmal das Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Es wurde als „Hotel of the Year“ geehrt.

