ist ab November neuer General Manager des Hotel Schweizerhof Bern & Spa. Nach sechs Jahren verabschiedet sich General Manager Maximilian von Reden aus seiner Position und der erfahrene Hotelier Spiegel übernimmt die Leitung des renommierten 5-Sterne Hotels. Der 41-jährige Berner kehrt damit an einen Ort zurück, an dem seine berufliche Laufbahn begann – im Schweizerhof absolvierte er einst seine Ausbildung. Seither hat er über 20 Jahre internationale Erfahrung in der Luxushotellerie gesammelt, unter anderem in leitenden Positionen im InterContinental Davos sowie bei Belmond in Myanmar und Thailand.