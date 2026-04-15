Die FIBO 2026, die vom 16. bis 19. April auf dem Messegelände in Köln stattfindet, präsentiert sich als internationale Plattform und Impulsgeberin für ein neues Verständnis von Fitness, das als Teil eines integrierten Gesundheitsökosystems Prävention, Leistungsfähigkeit und langfristige Lebensqualität miteinander verbindet. Wo früher vor allem klassisches Muskeltraining dominierte, prägen heute digitale Anwendungen, vernetzte Systeme und KI-gestützte Analysen die Entwicklung des Marktes. Mit der Confex Hall etabliert die Messe ihr strategisches Herzstück für Tech- und KI-Innovation sowie visionäres Denken in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Im Zentrum der Halle steht das Future Forum mit einem viertägigen Programm aus Panels, Best-Practice-Beispielen und Start-up-Pitches. Diskutiert werden dort nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern auch zentrale Fragen der Branche: Longevity – zwischen Hype und Evidenz: Was wirkt für ein langes, gesundes Leben? Welche Trends zeichnen sich für die Zukunft ab? Und wie kann man mit KI und dem richtigen Content mehr Kunden gewinnen? Direkt angeschlossen ist das Tech Valley, in dem Innovationen konkret erlebbar werden. Gezeigt werden unter anderem vernetzte Trainingsgeräte, Wearables sowie Plattformen für personalisierte Gesundheitsangebote. Die Confex Hall fungiert als zentraler Business-Hub, in dem etablierte Anbieter, Tech-Elite und Start-ups ihre Lösungen für Connected Fitness, Digital Health und datenbasierte Geschäftsmodelle präsentieren. Zugleich bietet die Plattform Raum für Kooperationen, Investitionen und internationale Partnerschaften. www.fibo.com