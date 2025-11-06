Tradition und Moderne sollen die Neuerungen im Alten Meierhof in Glücksburg verbinden. Nach umfangreichem Umbau und Erweiterungen präsentiert sich das 5-Sterne-Haus in der Flensburger Förde nicht nur mit einem neu gestalteten Entrée und Lobby mit Kaminfeuer. Neben dem neuen Restaurant Brasserie mit offener Küche, französischen Wintergarten und Blick auf die Küste Dänemarks gibt es weiterhin das mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant Meierei Dirk Luther. Aus der Hof-Therme ist eine 2.000 Quadratmeter große Spa-Welt mit Saunalandschaft und ganzjährig beheiztem Innen- und Außenpool geworden. Auch von hier kann über die Flensburger Förde bis zur dänischen Küste sehen. Hinzu kommt ein neuer Fitnessraum sowie Programme wie Yoga, Pilates und Personal Trainings. Sechs neue Zimmer ergänzen das Angebot. www.alter-meierhof.de