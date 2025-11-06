ist zur Corporate Spa & Wellness Managerin von Constance Hospitality ernannt worden. Ihre Einstellung spiegelt das Engagement des Unternehmens im Indischen Ozean wider, seine Expertise im Wellnessbereich zu stärken und authentische, inspirierende und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Spa- und Luxushotelbereich hat Fanny Martin zur Eröffnung und Entwicklung renommierter Einrichtungen in Saint Barthélemy und Athen beigetragen. Darüber hinaus hat sie Projekte zur Voreröffnung und Initiativen zum Wellness-Management für renommierte internationale Marken geleitet.
Als Spezialistin für die Entwicklung einzigartiger Spa-Konzepte und maßgeschneiderter Wellness-Programme verbindet sie strategische Visionen mit fundiertem operativem sowie finanziellem Fachwissen. „Ich bin bestrebt, unseren Gästen einzigartige und unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Mein Ziel ist es, Wellness zu einem eigenständigen, starken Motor für die Attraktivität und Differenzierung der Constance Hotels & Resorts zu machen“, sagt Fanny Martin.