ist zur Corporate Spa & Wellness Managerin von Constance Hospitality ernannt worden. Ihre Einstellung spiegelt das Engagement des Unternehmens im Indischen Ozean wider, seine Expertise im Wellnessbereich zu stärken und authentische, inspirierende und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Spa- und Luxushotelbereich hat Fanny Martin zur Eröffnung und Entwicklung renommierter Einrichtungen in Saint Barthélemy und Athen beigetragen. Darüber hinaus hat sie Projekte zur Voreröffnung und Initiativen zum Wellness-Management für renommierte internationale Marken geleitet.