Barbara Biffi, Chief Brand Officer (CBO) der Kempinski Hotels ist zum Chief Brand Officer (CBO) der Kempinski Hotels ernannt worden. Der neu geschaffene Posten ist Teil der Unternehmensstrategie. Biffi übernimmt die Transformation der globalen Markenstrategie und der Marketingaktivitäten des Unternehmens. Dabei ist sie auch für die Stärkung des Markenauftritts sowie die Weiterentwicklung der digitalen und E-Commerce-Erlebnisse verantwortlich. Perspektivisch soll ein nahtloses, gästeorientiertes Erlebnis geschaffen werden. Biffi wird eng mit den Teams für Product & Experience sowie Commercial zusammenarbeiten.

Für diese Aufgaben bringt sie über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Luxushotellerie, Markenführung, technologische Innovation und digitale Strategie mit. Zuletzt war sie als Senior Vice President Global Sales bei Silversea beschäftigt, einer Luxus-Kreuzfahrtlinie, sowie in Führungspositionen bei MSC Cruises. Ihre Karriere begann bei der Werbeagentur Ogilvy in New York. Biffi hat einen Abschluss in Statistik und Volkswirtschaftslehre der Università Cattolica del Sacro Cuore und ein Executive-Zertifikat in Digital Strategy for Business an der Columbia Business School.



