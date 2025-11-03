Mit dem Ciel Dubai Marina erhält Dubai voraussichtlich noch im November ein spektakuläres neues Wahrzeichen: Das Hotel erstreckt sich über 82 Etagen und 377 Metern und setzt damit einen neuen Standard für einen luxuriöses Hotelaufenthalt in luftiger Höhe. Mit dem Ciel Dubai Marina wird ein bisher unangefochtener Titel übertroffen: Bislang hielt laut Guinness World Records das Gevora Hotel in Dubai den Rekord als höchstes Hotel der Welt mit rund 356 Metern und 75 Stockwerken.

Das neue Megahotel bietet atemberaubende Ausblicke durch bodentiefe Fenster, mehr als acht Restaurants und Bars, einen Infinity-Pool auf der 76. Etage, der höchste seiner Art weltweit, sowie ein Observatorium im 81. Stockwerk. Ergänzt wird das Angebot durch Spa, Fitnessbereich, Guest Lounge, einen Familienpool und exklusive Club-Lounges mit separatem Check-in und Concierge-Service. Die Lage mitten in der Dubai Marina ermöglicht Gästen des 5-Sterne-Hotels direkten Zugang zu Luxusboutiquen, Promenaden und dem pulsierenden Leben der Stadt. www.cieldubai.com

Aufmacherbild: Ciel Dubai Marina