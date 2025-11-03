Von einer Messehalle auf zwei, rund 66 Prozent mehr Fläche, eine zusätzliche Bühne, ein neuer Award und merklich mehr Besucher – die zweite Ausgabe des Branchentreffs zeigte eindrucksvoll, wie dynamisch die unabhängige Hotellerie im deutschsprachigen Markt aufgestellt ist. Rund 2.000 Fachbesucher sowie über 150 Aussteller aus ganz Europa machten das MOC München zwei Tage lang zum kreativen Zentrum für Trends, Wissenstransfer und Netzwerken. In zahlreichen Vorträgen, Panels, Diskussionen und persönlichen Begegnungen wurde deutlich: Die Branche blickt mit Mut, Haltung und Innovationskraft in die Zukunft. „Die Independent Hotel Show Munich 2025 hat gezeigt, wie lebendig, engagiert und lösungsorientiert die unabhängige Hotellerie ist“, resümiert Messechef Moritz Schleich. „Wir sehen eine Community, die sich gegenseitig inspiriert, Trends aktiv gestaltet und den Dialog sucht.“

(Fotos: Julian-Hartwig)

Inspiration und Austausch

Vier kuratierte Bühnen boten über 40 Panels, Deep Dive Sessions und Keynotes zu Design, Betrieb, Markenentwicklung, Digitalisierung und Zukunftsfragen. Auf der Ausstellungsfläche zeigte sich die Bandbreite der Hotellerie von morgen. Über 150 Marken präsentierten Lösungen für Renovierung, Interior Design, Betrieb, Revenue Management und digitale Gästekommunikation. Emotionaler Höhepunkt der Messe war die Verleihung der Independent Hotel Show Awards 2025 – mit einer Neuerung: Erstmals wurde die Kategorie New Hotel of the Year vergeben, die das Hotel Solvie in Südtirol für sich entschied. Als Hotel of the Year wurde das Naturhotel Chesa Valisa ausgezeichnet, das seit Jahren als Pionier nachhaltiger Hotellerie gilt. Den Titel Hotel Design of the Year erhielt das Hotel Pölter bei Markus T, das mit handwerklicher Präzision und gestalterischer Klarheit ein stimmiges, zeitgemäßes Boutique-Konzept präsentiert. Zum Independent Hotel Leader of the Year wurde Sepp Schwaiger von der Eder Collection gekürt, ein Unternehmer, der Mut zur Eigenständigkeit beweist und alpine Hotellerie neu denkt. Die Awards, in Kooperation mit HotelPartner Revenue Management, würdigten Innovationskraft, Mut zur Individualität und außergewöhnliche Gastfreundschaft in der deutschsprachigen Hotellerie. Im Anschluss an die Verleihung lud Breuninger München dann zum After-Show-Event.

Im kommenden Jahr findet die Independent Hotel Show Munich von 16. bis 17. September 2026 erneut im MOC München statt. www.independenthotels.de