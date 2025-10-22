Mandarin Oriental eröffnet am 20. Oktober 2025 sein erstes Hotel in Österreich. Das Mandarin Oriental Wien befindet sich im ersten Bezirk der Stadt in einem Jugendstilgebäude der ruhigen Riemergasse und bietet einen zentralen Ausgangspunkt, um das kulturelle Angebot der Donau-Metropole zu erkunden. Das Design verbindet historische Pracht und künstlerische Innovation mit der Philosophie der Mandarin-Oriental-Gruppe von zurückhaltendem Luxus und legendärem Service. Die 86 Zimmer und 52 Suiten wurden sorgfältig renoviert, um modernen Komfort mit dem zeitlosen Charme des Wiener Jugendstils zu verbinden. Originelle Designelemente, elegante Linien und lichtdurchflutete Räume schaffen ein stilvolles Ambiente, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Eine dezente Farbpalette, edle Materialien und ein einladendes Raumgefühl verleihen jedem Zimmer Leichtigkeit.

Das Speisen- und Getränkeangebot des Hotels bringt das neue Restaurantkonzept Atelier 7 nach Wien. Im Le Sept, dem gehobenen Restaurant des Hotels, demonstriert Chefkoch Thomas Seifried seine Liebe zu Meeresfrüchten. Die Gäste erwartet ein exquisites Menü, verfeinert mit modernen französischen Techniken und subtilen asiatischen Einflüssen. Das lebhafte Restaurant Atelier 7 – Brasserie verbindet Jugendstil-Eleganz mit internationaler Hausmannskost. Das Atelier 7 – The Café ist eine moderne Interpretation der Wiener Kaffeehaustradition, und im schicken Atelier 7 – Izakaya trifft Jugendstil auf Japonismus und meisterhaft zubereitete Cocktails aus hochwertigen japanischen und asiatischen Zutaten.

The Spa at Mandarin Oriental ist ein ruhiger Rückzugsort, der eine umfassende Palette ganzheitlicher Behandlungen umfasst, darunter die charakteristischen Wellness-Therapien der Gruppe sowie Rituale, die von lokalen Traditionen inspiriert sind. Die großzügige Anlage verfügt über sieben stilvoll gestaltete Behandlungsräume, darunter eine exklusive Suite für Paare, sowie einen großzügigen Innenpool, ein modernes Fitnesscenter und einen VIP-Behandlungsbereich. www.mandarinoriental.com

Aufmacherbild: Mandarin Oriental