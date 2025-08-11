Eine wachsende Zahl an Wellnesshotels nimmt das Thema Wechseljahre in ihr Programm auf. Die Unternehmensberatung McKinsey spricht in diesem Zusammenhang von einem globalen Marktpotenzial von über 120 Milliarden Dollar. Spezielle Retreats bedienen neben Produkten und Dienstleistungen die Zielgruppe Frau in der Menopause. Dazu gehören Coaching, Beauty-Treatments und Medical-Angebote. Nach Angaben von McKinsey eröffnet dies einen großen Zukunftsmarkt.

Aufmacherbild: shutterstock/PeopleImages.com – Yuri A