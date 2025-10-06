Das Hotel Panorama Royal in Bad Häring hebt mit einer der größten Investitionen seit seiner Gründung sein „Our Way of Healing“ auf eine neue Ebene. Im Zentrum der Erweiterung des 4-Sterne-Superior-Hauses steht das „Baumnest“. Das Holzhaus fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und vermittelt mit seinen 21 „Vogelnestern“, wie die neuen Zimmer genannt werden, ein Wohngefühl, das Naturverbundenheit und Exklusivität vereint. Hier erhält die Idee des Rückzugs eine neue Form: Geborgenheit und atemberaubende Aussicht verschmelzen zu Harmonie. Mit der neuen Panorama-Bar entsteht ein Ort des Genusses und der Lebensfreude. Auch das Restaurant wird erweitert. Der Panorama Park wächst außerdem auf 25.000 Quadratmetern zu einer Oase der Ruhe und Erholung. Der Fitness- und der Meditationsraum wurden verdoppelt. Auch der Eingangsbereich erstrahlt in neuer Eleganz. Außerdem wurde die Küche erweitert und ein modernes Mitarbeiterrestaurant eingerichtet. Am 13. Dezember 2025 wird das Projekt eröffnet. www.panorama-royal.at



