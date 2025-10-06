sind in die Geschäftsführung der Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH berufen worden und führen künftig gemeinsam mit Inhaber und Geschäftsführer Bodo Janssen das Unternehmen. Während sich Gaupels (Foto, rechts) und Kuhl (links) künftig schwerpunktmäßig um die Weiterentwicklung des gesamten touristischen Bereichs kümmern, wird sich Janssen mittelfristig aus dem operativ-touristischen Tagesgeschäft zurückziehen und seine Aufmerksamkeit noch stärker auf die Themen Mensch und Kultur richten, teilt das Unternehmen mit.

Romina Gaupels (rechts) und Maria Kuhl (links) (Foto: Yvonne Schmedemann) Kuhl (42) und Gaupels (40) haben ihre beruflichen Wurzeln in der Hotelbranche, bringen umfangreiche, auch internationale Erfahrung aus der Stadt- und Ferienhotellerie mit und begleiten Upstalsboom seit vielen Jahren. Daneben haben beide langjährige Führungs- und Coachingerfahrung.