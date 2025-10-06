„Power aus Dir selbst – stark, selbstbestimmt und gesund durch Selbstführung und Selbstwirksamkeit“ heißt ein kostenfreies Webinar des IST-Studieninstituts am Donnerstag, 16. Oktober 2025, um 18 Uhr. Coachin Lisa Marie Stangier zeigt darin Wege zu mehr innerer Stärke, Selbstvertrauen und gesunder Selbststeuerung auf. Selbstwirksamkeit ist der Schlüssel für mentale Gesundheit und echte Veränderung, heißt es in einer Mitteilung des IST-Studieninstituts. Wer daran glaubt, selbst Einfluss auf das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu haben, geht resilienter durch Krisen, trifft gesündere Entscheidungen und lebt bewusster. Die Teilnehmer des Webinars erwarten wissenschaftlich fundierte Einblicke in Selbstwirksamkeit und Selbstführung, Impulse zur Stärkung von Selbstwert, Motivation und Resilienz, praktische Tools für mentale/emotionale Balance im Alltag sowie der Einstieg in die professionelle Begleitung anderer – verständlich und praxisnah. www.ist.de