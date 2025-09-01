GEWINNER Der Öschberghof Donaueschingen

Ein Spa mit Persönlichkeit: Das engagierte Öschberg-Team macht jede Behandlung und jedes Saunaerlebnis zu etwas Besonderem

Wellness mit Stil: Im Öschberghof erwartet Sie ein Top-Spa mit vier Wohlfühlwelten, Pools, Saunen und ein Team, das die Erholung der Gäste wirklich persönlich nimmt.

Teamarbeit Zwischen Schwarzwald, Schweiz und Bodensee liegt der Öschberghof – ein stilvolles Hideaway für Erholungssuchende und Aktivurlauber. Das 5000 Quadratmeter große Spa ist weit mehr als eine Wohlfühloase: In den vier Spa-Welten – Relax, Asia, Energy und Harmony – fließen modernste Treatments, alpine Ruhe und internationale Wellnesskompetenz zusammen. Was hier jedoch besonders wirkt, ist das Team dahinter. Im Öschberghof gibt es keine strengen Abteilungen – alle arbeiten flexibel und bereichsübergreifend. Jeder im Spa-Team kann mehr als nur eine Sache und bringt diese Vielseitigkeit in jede Begegnung mit. Gastgebermentalität wird nicht gepredigt, sondern gelebt – durch regelmäßigen Perspektivwechsel: Wer hier arbeitet, erlebt das Spa auch selbst als Gast. So werden Anwendungen und Angebote ständig hinterfragt, verbessert – und mit echter Überzeugung weitergegeben. Für tieferes Wissen sorgt die hauseigene Spa Academy, die Schulungen, Weiterbildungen und ein eigenes Trainee-Programm bietet. Ergebnis: ein Spa, das nicht nur schön ist – sondern richtig gut tut. www.oeschberghof.com

Alle Preisträger der diesjahrigen SPA Star Awards stellen wir Ihnen hier vor: