GEWINNER Ayurveda Parkschlösschen Traben-Trarbach

Eingebettet in einen weitläufigen Park mit altem Baumbestand wirkt das Ayurveda Parkschlösschen wie eine eigene Welt. Gäste genießen vegane, typgerechte Ayurveda-Küche und eine Atmosphäre, in der rundum für Körper und Geist gesorgt wird

Seit über 30 Jahren steht das Parkschlösschen für authentisches Ayurveda in Reinform. Als einziges Hotel Europas mit reiner Ayurveda-Ausrichtung bietet es klare Struktur und tiefgehende Erholung.

Pionier des Ayurveda in Europa Seit 1993 ist das Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach Deutschlands erstes vollständig auf die alte indische Heilkunst spezialisiertes Hotel. Gründer Wolfgang Preuß hatte selbst eine lebensverändernde Panchakarma-Erfahrung in Indien gemacht – seither führt die Familie Preuß das traditionsreiche Jugendstilensemble als reines Ayurveda-Resort.

Im Parkschlösschen stehen individuell abgestimmte Panchakarma-Kuren im Zentrum: Reinigungs- und Regenerationsprogramme, die über 34 000-mal erfolgreich durchgeführt wurden. Dabei folgen die Behandlungen der traditionellen Lehre: 4‑händig, synchron und geschlechtergetrennt in spezialisierten Therapiebereichen. Die Gäste erhalten ayurvedische Diagnosen, tägliches Yoga, Meditation und eine auf Doshas abgestimmte vegane Gourmetküche. Ergänzt wird das Angebot durch eine 2000 Quadratmeter große Veda-Therme mit Thermalbad, Saunen, Dampfbad und Fitnessbereich. www.ayurveda-parkschloesschen.de

NOMINIERT Spa & Resort Bachmair Weissach Rottach-Egern

Warme Farben, edle Materialien und durchdachte Lichtakzente schaffen im Mizu Onsen Spa ein Ambiente der Ruhe – fernöstlich inspiriert, bayerisch verwurzelt, entschleunigend

Fernöstliche Badekultur Eingebettet zwischen Alpenpanorama und Tegernsee-Idylle liegt das Spa & Resort Bachmair Weissach – eine stilvolle Symbiose aus bayerischer Tradition, modernem Design und lässigem Luxus. Das Haus versteht es, regionale Verbundenheit mit internationalem Anspruch zu verbinden – sichtbar nicht zuletzt im Mizu Onsen Spa, einem Spa-Erlebnis, das fernöstliche Badekultur mit alpiner Klarheit vereint. Zentrales Element ist das Onsen-Ritual mit 42 Grad Celsius heißem Quellwasser, gefolgt von eiskalten Tauchbecken mit 2 oder 10 Grad Celsius – ein bewusster Wechsel, der Körper, Geist und Kreislauf gleichermaßen aktiviert.

Die Treatments reichen von japanischer Klangtherapie bis zu Hightech-Kosmetik mit JetPeel. Reduziertes Design mit Naturstein und Holz schafft Raum für innere Ruhe. Das Spa ist kein Rückzugsort im klassischen Sinne – es ist ein bewusst gestalteter Erfahrungsraum, der Achtsamkeit fördert und zugleich das Immunsystem stärkt. Auch externe Gäste können Tageszugänge buchen – ideal für eine entschleunigte Auszeit am See. www.bachmair-weissach.com

NOMINIERT Interalpen-Hotel Tyrol Telfs-Buchen

Gedimmtes Licht, warme Materialien und viel Raum, um zu sich zu finden. Das Spa des Interalpen-Hotel Tyrol mit Almhüttendorf, verschiedenen Saunen, mit einer Wasserlandschaft und vielen Rückzugsplätzen ist ein absolutes Highlight

Rückzug mit Weitblick Auf 1300 Metern Höhe, mitten in der unberührten Natur der Tiroler Alpen, liegt das Interalpen-Hotel Tyrol – ein 5-Sterne-Superior-Hideaway mit Panoramaausblick, echter Tiroler Gastfreundschaft und großem Anspruch an Qualität. Modernes Alpendesign trifft hier auf Großzügigkeit in jeder Hinsicht: von den Zimmern bis zum 5300 Quadratmeter großen Spa-Bereich mit beeindruckender Weitläufigkeit und alpinem Charme. Letzterer ist ein Ort für alle Sinne – mit Saunadorf im Almhütten-Stil, beheiztem In- und Outdoorpool, einer lichtdurchfluteten Spa-Lounge und exklusiven Private Spa Suiten. Das Konzept setzt auf Individualität: Ob Tiroler Steinöl-Massage, Signature-Behandlungen mit alpinen Kräutern oder Yoga auf der Panorama-Terrasse – alles folgt dem Rhythmus der Natur. Dazu kommen ein hauseigener Friseur, ein Spa-Bistro mit gesunder Küche, ein Adults-Only-Bereich sowie maßgeschneiderte Retreats mit Fokus auf Regeneration. Besonders eindrucksvoll: Das Interalpen zählt zu den „The Leading Hotels of the World“ – und das seit über 15 Jahren. www.interalpen.com

Aufmacherbild: Ayurveda Parkschlösschen

Alle Preisträger der diesjahrigen SPA Star Awards stellen wir Ihnen hier vor: