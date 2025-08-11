GEWINNER Mount Med Resort Wildschönau

Im Mount Med Resort trifft ketogene Ernährung auf stilvolles Fine Dining – serviert in historischen Gewölben mit modernem Alpen-Chic, individuell abgestimmt auf jedes Gesundheitsziel (Fotos: Michael Huber)

Im weitläufigen Spa des Mount Med Resorts entspannen Gäste in stilvollem Ambiente. Räume wie der Fire Healing Room vereinen alpine Traditionen mit zeitloser Eleganz und einem luxuriösen Design.

Mylife Changer Methode Hoch oben im Tiroler Hochtal Wildschönau liegt das neue Mount Med Resort – ein Gesundheitsrefugium der Extraklasse. Das außergewöhnliche Konzept kombiniert medizinisch betreute ketogene Ernährung mit modernster Diagnostik und exklusivem Komfort. Wo einst eine jahrhundertealte Klosteranlage stand, genießen Gäste heute designverliebte Chalet-Suiten mit privatem Spa, Yogaraum oder Tepidarium. Viel Holz, viel Ruhe – und viel Hightech.

Kern des Hauses ist die Mylife Changer Methode: maßgeschneiderte Programme auf Basis ketogener Kost, ergänzt durch Infusionstherapien, Stoffwechselanalysen und Anti-Aging-Protokolle. Das Ziel: Zellregeneration, Gewichtsregulation und echte Prävention – ohne Kalorienzählen, dafür mit wissenschaftlicher Tiefe. Das 3500 Quadratmeter große Spa bietet neben klassischer Therapie auch modernste Ausstattung: Ganganalyse, Stoßwellen, Hypoxie-Training, sogar ein Sportlabor mit 3D-Körperscan. Für kulinarische Hochgenüsse sorgt Executive Chef Phillip Schnabel – regional, raffiniert und immer auf die gewählte Gesundheitsstufe abgestimmt. Und medizinisch? Setzen die Brüder Dr. Alexander und Dr. Stefan Papp mit ihrem Team neue Maßstäbe in personalisierter Prävention. www.mountmedresort.com

NOMINIERT Inanna Medical Spa Berlin

Die eleganten Räume des Inanna Medical Spa in Berlin vereinen beruhigendes Design mit medizinischer Präzision: Naturtöne, organische Formen und dezente Materialien schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit – als Auftakt für personalisierte Behandlungen auf höchstem Niveau

Mitten in Berlin vereint das Inanna Medical Spa modernste Ästhetik mit echter Fürsorge. Die Gründerin Anna Baret Gulueva verwandelte ihre Vision in ein urbanes Refugium, das Wissenschaft und Wohlbefinden nahtlos verbindet. Seit 2021 bietet Inanna nicht nur Beauty-Treatments, sondern ein ganzheitliches Konzept – von Hautverjüngung und Hormonanalysen bis zu regenerativer Medizin.

Herzstück ist die Inanna-Methode, die auf sieben Säulen basiert und individuelle Diagnostik, Mikronährstofftherapie und ästhetische Präzision kombiniert. Ob Injektionen, Kobido-Massagen oder Vitamininfusionen: Hier trifft jedes Detail den Nerv der Zeit – verantwortungsvoll, wirksam und auf höchstem Niveau. Selbst hochspezialisierte Programme wie OncoSpa und MamiSpa zeigen: Inanna denkt Schönheit ganzheitlich – für jede Lebensphase und mit echter medizinischer Tiefe. Neu ist die Integration biomolekularer Diagnostik für präventive Langlebigkeit und optimale Zellgesundheit. www.inanna.beauty

NOMINIERT Adler Spa Resort Balance St. Ulrich

Architektur im Einklang mit der Natur: Der neue Outdoor-Saunabereich liegt direkt am Natursee und eröffnet durch bodentiefe Glasfronten den Blick auf die Dolomiten – ein Rückzugsort, der Stille, Wärme und Weitblick vereint (Foto: Alex Filz) Gesundheit und Wohlbefinden Eingebettet in die Dolomiten, verbindet das Adler Spa Resort Balance in St. Ulrich Südtiroler Naturkulisse mit medizinischer Kompetenz und luxuriöser Entspannung. Im Zentrum steht das hauseigene Gesundheitszentrum Adler Med. Hier entwickeln Fachärzte maßgeschneiderte Programme für Detox, Prävention, Ernährung, Stressbewältigung und ästhetische Medizin – unterstützt durch moderne Diagnostik, DNA-Analysen und laborgestützte Auswertungen. Ergänzt wird das medizinische Konzept durch wohltuende Behandlungen, ein elegantes Adults-Only-Spa mit Totes-Meer-Solebecken, Bio-Saunen und einem Outdoor-Saunabereich mit Waldblick. Yoga, Qi Gong und geführte Wanderungen ergänzen das tägliche Balance-Angebot. Die naturbelassene Bio-Architektur und die fein abgestimmte Health Cuisine runden das ganzheitliche Angebot ab. Ob für neue Lebensgewohnheiten, Vitalität oder stille Regeneration – hier wird Gesundheit auf individuelle Weise erlebbar gemacht. Und das alles in direkter Nachbarschaft zum UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten – auf 1236 Metern Höhe. www.adler-resorts.com

Aufmacherbild: Mount Med Resort/Michael Huber

