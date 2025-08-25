GEWINNER Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof Neustift

Das jSPA erstreckt sich über drei Etagen und offeriert alpine Erholung mit Wasser-, Wärme- und Ruhezonen. Am Ortsrand von Neustift im Stubaital gelegen, bietet der Jagdhof direkten Blick auf den Stubaier Gletscher. (Fotos: Michael Huber)

Mit Wärme, Charme und einer Gastgeberfamilie, die das Wohl ihrer Gäste seit Generationen zur Herzenssache macht. Der Jagdhof vereint alpinen Luxus mit gelebter Tradition und echter Tiroler Lebensart. Ein Ort für Genießer, Naturliebhaber und Ruhesuchende. Hier trifft Kulinarik auf persönliche Betreuung, Erfahrung auf ehrliche Gastlichkeit – umgeben von Bergpanorama und einem Ambiente, das authentisch bleibt.

Wohlfühltradition im Stubaital Es gibt Orte, die mehr sind als ein Hotel – das Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof im Stubaital ist einer davon. Seit 1977 führt die Familie Pfurtscheller das Haus mit spürbarer Herzlichkeit und echter Tiroler Gastfreundschaft. Viele Gäste kehren seit Jahrzehnten immer wieder zurück – mit Kindern, Enkeln, Erinnerungen. Die 70 Zimmer und Suiten sind im traditionellen Stil gehalten: wohnlich, liebevoll eingerichtet, voller Atmosphäre.

Kulinarisch überzeugt die mehrfach ausgezeichnete Hubertusstube mit kreativer Küche aus besten regionalen Produkten. In der Fondue-Gondel – wohl das kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – wird Essen zum Erlebnis.

Das Herzstück ist das jSPA: 3000 Quadratmeter Entspannung mit über 20 Sauna- und Badeerlebnissen, Naturkosmetik, Anti-Aging-Programmen und dem Spa Chalet auf zwei Etagen. Holz, Ruhe, Weitblick: Die 100 Quadratmeter große Private Spa Suite bietet Rückzug pur – mit eigener Sauna, und Dampfbad. Draußen wartet ein großer Naturgarten mit Liegewiesen, Ruheinseln und ganzjährig beheiztem Außenpool. Bewegungsfreudige entdecken geführte Wanderungen, Skitage mit dem Hausherrn oder ein individuelles Aktivprogramm. Auch für Familien ist gesorgt: Das 5-Sterne-Hotel bietet ein eigenes Kinderprogramm mit Betreuung, Abenteuer-Spielraum und vielen Möglichkeiten für gemeinsame Auszeiten. Im Winter punktet das Hotel mit Nähe zum Stubaier Gletscher, im Sommer mit riesigem Freizeitangebot zwischen Bergen, Almen und klarer Bergluft. Ob Erholung oder Erlebnis – der Jagdhof schafft beides. www.hotel-jagdhof.at

Aufmacherbild: Michael Huber

