Kaiserlodge am Wilden Kaiser. Zwischen imposanten Felswänden und sanften Grasbergen bietet die Region Wilder Kaiser in Tirol unzählige Möglichkeiten für herrliche Tage in alpiner Natur. Unvergesslich werden sie mit einem Aufenthalt in der Kaiserlodge.

Die Bergwelt des Wilden Kaisers ist spektakulär. Hier wird auch die TV-Serie „Der Bergdoktor“ gedreht und wegen dieser Traumkulisse schaue ich mir immer mal wieder eine Folge an. Umso mehr freue ich mich, diese Region live zu erleben! Die Kaiserlodge in Scheffau ist mehr als ein Luxushotel, sie ist vielmehr ein Kraftort, an dem man sich sofort willkommen fühlt. Die Herzlichkeit der Gastgeber trägt ebenso dazu bei wie die Architektur des Hauses, die Kulinarik im Kaisers Deli und das umfangreiche Spa- und Wellness-Angebot, das zum individuellen Genießen und Innehalten einlädt. Die Philosophie von Barbara Winkler und ihrem Sohn Michael Landlinger-Weilbold: Immer einen Schritt voraus sein, um den Gästen stets Neues bieten zu können.

Das Konzept für ganz individuelle Urlaubstage: Alles kann. Nichts muss.

Gastgeberfamilie Barbara Winkler, Michael Landlinger-Weilbold und Evelyn-Adelsberger (Foto: Jenny-Haimerl) Wohlfühlen mit allen Sinnen

Barbara Winkler, ihr Sohn Michael Landlinger-Weilbold und seine Partnerin Evelyn Adelsberger sind in herzlichem Kontakt mit ihren Gästen, die das großzügige Ambiente, den Wohnkomfort und das kulinarische Angebot schätzen

Natur als Kraftquelle, auch im Natürlich.Spa

Im Juni wurde mit dem neuen Natürlich.Spa eine luxuriöse Wellness-Oase eröffnet, die Entspannung und Wellness auf Top-Niveau bietet. Ein Bautagebuch, das im Spa ausliegt, dokumentiert die vielen Schritte und die verschiedenen Bauabschnitte. In fünf Behandlungs-Wohlfühlräumen kann man Treatments genießen, die ganz nach Wunsch Entspannung & Geborgenheit schenken oder aber Aktivierung & Energie. Der Gast und seine Bedürfnisse stehen dabei immer im Fokus. Dass auch hier auf Top-Qualität Wert gelegt wird, fühle ich bei meiner Dynamic-Recreation-Back-Massage, einem Signature Treatment der Kaiserlodge. Beauty-Therapeut Florian ist ausgebildeter Osteopath mit fast magischen Händen. Mit ihnen spürt er Verspannungen auf, um diese unter anderem mit Schröpfgläsern zu lösen und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Mit den Ölen des Südtiroler Labels Team Dr Joseph massiert und lockert er meinen Schulter- und Rückenbereich sowie Arme und Beine, herrlich! Das Natürlich.Spa, das sich als ein Ort der Balance exklusiv an Erwachsene wendet, ist das dritte Spa des Hauses. Bei Familien ist das Seelig.Spa in der dritten Etage der Kaiserlodge sehr beliebt: mit schönem Hallenschwimmbad, von dem man auch ins Freie schwimmen kann, mit Sprudeldüsen und großen Wasserschwimmtieren. Mit ihnen fühlen sich auch die Kleinsten im Wasser wohl und sicher. Ausruhen kann die ganze Familie auf dem Roof Top in großen Cabanas. Für große und kleine Gäste ist das Kaiser Spa im angrenzenden Familienhotel Kaiser konzipiert.



Frühstück in der Kaiserlodge (Foto: Jenny-Haimerl) Natur-Chalet in der Kaiserlodge (Foto: Jenny-Haimerl)

Was in jedem Gespräch deutlich wird: Die Mitarbeitenden sind stolz, in der Kaiserlodge tätig zu sein. „Wir sind mehr als ein Team, wir sind eine Familie“, sagt auch Florian. Darüber könnte man sich einfach freuen, doch Junior-Chef Michael und seine Partnerin Evelyn stellen Weichen. Seit kurzem sorgt eine Feel Good Managerin für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und natürlich auch der Gäste.

Mir geht es nach meinem Aufenthalt in der Kaiserlodge so wie den meisten Gästen auch – ich möchte bald wiederkommen! Bis es soweit ist, kann ich mir zumindest den Charme der wundervollen Region ins Zuhause holen und immer mal wieder eine Folge des „Bergdoktors“ anschauen. Übrigens: für ein Winterspecial der Erfolgsserie wurde sogar in der Kaiserlodge gedreht.

(Fotos: Jenny-Haimerl) Mit Materialien aus der Region

Im Natürlich.Spa, dem neuen Adults-Only-Spa der Kaiserlodge, verschmelzen Natur, Architektur und Achtsamkeit. Nicht nur die großzügige Saunalandschaft, das entspannte Schwimmen im Sunset Infinity Pool, das lichtdurchflutete Fitnessstudio und das Yoga-Loft sind besonders. Es sind vor allem die vielen Details und die tollen Ideen, die auf- und gefallen. Inspiriert von der Kraft der Alpen, gestaltet mit natürlichen Materialien aus der Region – wie der terrassenförmig angelegte Ruhebereich, der Panorama-

blicke bietet und mit einer Lehmwand für gutes Klima sorgt. Die Regendusche mit begrünter Pflanzenwand ist von KI inspiriert. Als Halterungen für die Bademäntel dienen kleine Tierköpfe. Und: Am Touchscreen erscheinen freie Behandlungstermine, die man gleich buchen kann.

Kaiserlodge Scheffau

Mitten im Herzen der Alpen am Fuße des Wilden Kaisers gelegen. Gäste wählen aus einer Vielzahl an Luxus-Suiten, -Apartements und -Lofts ihr Lieblings-Refugium. Scheffau erreicht man über die A8 und die Inntal-Autobahn, Ausfahrt Kufstein-Süd. Von München sind es rund 1,5 Stunden Fahrzeit. www.kaiserlodge.at

Arrangement „Mountain Escape“, 5 Nächte im Natur-Chalet, Kühlschrankbefüllung mit regionalen Köstlichkeiten bei Anreise, Nutzung des Natürlich.Spa, tägliche Yoga-Einheiten, ab 2750 Euro/2 Personen.

Aufmacherbild: Seesuite mit Zugang zum Badeteich/Günter-Standl

