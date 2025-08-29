Die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol feierten jüngst ihr 30-jähriges Bestehen. Seit drei Jahrzehnten setzt die Kooperation den Standard für alpinen Luxusurlaub. Heute stehen 29 familiengeführte Vier-Sterne-Superior- und Fünf-Sterne-Hotels für Servicequalität, innovative Spa- und Medical-Wellness-Angebote, exzellente Kulinarik und maßgeschneiderte Aktivprogramme. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Longevity und individuelle Gästebedürfnisse geht Belvita in die Zukunft. 1995 trafen sich elf Südtiroler Hoteliers, um über eine gemeinsame Zukunft nachzudenken – zu einer Zeit, als Wellness im Alpenraum noch ein Nischenthema war. So entstand die Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, eine der ersten Kooperationen dieser Art. Die Gründer setzten von Beginn an auf partnerschaftlichen Austausch, um voneinander zu lernen, gemeinsam Qualitätsstandards zu definieren und den Wellnesstourismus in Südtirol voranzubringen. Was die Kooperation heute auszeichnet, ist der gelebte Teamgeist. Regelmäßige Treffen, gemeinsame Schulungen, Mystery Checks und ein offener Austausch über Trends und Best Practices schaffen ein Lern- und Innovationsnetzwerk. www.belvita.it

Aufmacherbild: Belvita Hotel DAS GERSTL Alpine Resort/Florian-Andergassen



