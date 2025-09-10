Nach einer achtjährigen Renovierungsphase hat das ikonische Waldorf Astoria New York wieder geöffnet. Das Haus an der Park Avenue vereint historischen Glanz mit einer modernen Ausstattung. Die Zahl der Zimmer und Suiten ist von ursprünglich über 1.400 auf 375 gesunken, zudem wurden 372 private Eigentumswohnungen in den Bau integriert. Die Hotelzimmer sind nun wesentlich größer. Beim Umbau wurde das denkmalgeschützte Art-Déco-Design bewahrt. Das Hotel, eine traditionsreiche Event-Location für Ereignisse wie die Tony Awards oder Auftritte bekannter Künstler wie Louis Armstrong, verfügt auch über ein Guerlain Wellness Spa mit rund 1.860 Quadratmetern Fläche. Das Haus ist eng mit der Geschichte New Yorks und vieler klangvoller Namen wie etwa Marilyn Monroe verbunden. Auch Queen Elizabeth II. war schon dort zu Gast. Eröffnet wurde das 5-Sterne-Hotel 1931, 2014 kaufte es das chinesische Versicherungsunternehmen Anbang Insurance von der Hilton-Kette. www.waldorfastorianewyork.com