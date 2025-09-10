Umfangreiche Renovierungen stehen im BollAnts Spa im Park in Bad Sobernheim an. Begonnen werden soll mit den Arbeiten im Oktober, bis Sommer 2026 sollen sie abgeschlossen sein. Renoviert werden nicht nur sämtliche Zimmer und Suiten, sondern auch die gastronomischen Einrichtungen sowie der 3.500 Quadratmeter große Spa-Bereich. Einer der Hauptgründe für die Modernisierung ist die geplante Partnerschaft mit der Marriott Autograph Collection ab Dezember dieses Jahres. Außerdem soll das Haus an die Bedürfnisse moderner Gäste angepasst werden. Ziel ist es, regionale Identität mit internationalen Standards zu verbinden. Das neue Interior Design des Hauses wird geprägt sein von natürlichen Materialien und sanften Farben wie Salbei und Eukalyptus. Das Spa des BollAnts verfügt über vier Saunen, zwei Dampfbäder sowie drei Innen- und Außenpools. Für die Treatments stehen insgesamt 18 Behandlungsräumen zur Verfügung, hinzu kommen sieben Ruheräume und drei Sonnenterrassen. Das Haus ist bekannt für seine Fastenangebote und Heilerdetherapie. Im Spagarten an der Nahe können die Gäste auch Lehmbäder im Freien genießen. Außerdem wird ein abwechslungsreiches Aktivprogramm offeriert. www.bollants.de