ADA Cosmetics erweitert die Hotelkollektionen von The White Company um das Shape Spendersystem. Die Kooperation vereint die klare, elegante Formensprache der britischen Lifestylemarke mit einem innovativen Spender, der Ästhetik, Hygiene und Nachhaltigkeit zusammenführt. Die klare Schwarz-Weiß-Gestaltung der Spender fügt sich nahtlos in das charakteristische Design der Marke ein und bringt moderne Eleganzmit klarer Formensprache ins Hotelbad. Shape wurde so entwickelt, dass die Produktsicherheit stets gewährleistet ist. Eine unabhängige Studie des Rhein-Waal-Instituts bestätigt: Dank des integrierten Drainagesystems bleibt der Inhalt der Spender geschützt – Rückkontaminationen werden z verhindert. Das Spendersystem folgt dem Wandel der Hotelbranche hin zu umweltbewussteren Konzepten. Die durchdachte Spenderform reduziert den Reinigungsaufwand im Housekeeping, spart bis zu 67 % Material sowie bis zu 50 % Produkt im Vergleich zu herkömmlichen Einwegflaschen. Darüber hinaus ist das System mit Refillution, dem patentierten Nachfüllsystem von ADA Cosmetics, kompatibel. Diese Lösung ermöglicht eine einfache, hygienische und luftdichte Befüllung vor Ort. www.ada-cosmetics.com



Aufmacherbild: ADA Cosmetics