Michelin hat einen neuen Award ausgelobt: Der Michelin Architecture & Design Award würdigt Hotels, die das Gästeerlebnis dank einer außergewöhnlichen Architektur entscheidend mitprägen. Die ersten fünf Aspiranten wurden bereits nominiert:

  • Atlantis The Royal, Dubai (Foto)
  • Shebara Resort, Saudi-Arabien
  • Rosewood São Paulo, Brasilien
  • Benesse House, Japan
  • Villa Nai 3.3, Kroatien

Der Gewinner wird am 8. Oktober im Rahmen der Verleihung der Michelin-Keys für die besten Hotels der Welt bekanntgegeben und ausgezeichnet.  www.guide.michelin.com

