Michelin hat einen neuen Award ausgelobt: Der Michelin Architecture & Design Award würdigt Hotels, die das Gästeerlebnis dank einer außergewöhnlichen Architektur entscheidend mitprägen. Die ersten fünf Aspiranten wurden bereits nominiert:
- Atlantis The Royal, Dubai (Foto)
- Shebara Resort, Saudi-Arabien
- Rosewood São Paulo, Brasilien
- Benesse House, Japan
- Villa Nai 3.3, Kroatien
Der Gewinner wird am 8. Oktober im Rahmen der Verleihung der Michelin-Keys für die besten Hotels der Welt bekanntgegeben und ausgezeichnet. www.guide.michelin.com