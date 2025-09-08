Michelin hat einen neuen Award ausgelobt: Der Michelin Architecture & Design Award würdigt Hotels, die das Gästeerlebnis dank einer außergewöhnlichen Architektur entscheidend mitprägen. Die ersten fünf Aspiranten wurden bereits nominiert:

Atlantis The Royal, Dubai (Foto)

Shebara Resort, Saudi-Arabien

Rosewood São Paulo, Brasilien

Benesse House, Japan

Villa Nai 3.3, Kroatien

Der Gewinner wird am 8. Oktober im Rahmen der Verleihung der Michelin-Keys für die besten Hotels der Welt bekanntgegeben und ausgezeichnet. www.guide.michelin.com