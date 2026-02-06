Die Aromachologie Collection von L’Occitane en Provence ist relauncht worden. Die Amenities für 4- und 5-Sterne-Hotels hat ein Upgrade beim Design und den Formulierungen der kosmetischen Produkte erfahren. Die Range umfasst nun Duschgel, Shampoo, Conditioner, Flüssigseife sowie Hand & Body Lotion. Die erneuerte Kollektion bietet auch ein nachhaltigeres, einfach zu bedienendes Refill-System. Das Design entspricht der neuen Retail-Ästhetik von L’Occitane en Provence für eine hochwertigere, harmonische Präsentation im Hotelbadezimmer. Gleichzeitig passt sie zum vorherigen Design. Die halbtransparenten 300 ml-Spender sowie die 1-Liter-Flaschen zum Nachfüllen der Spender sind nun aus 100% recyceltem und recycelbarem RPET hergestellt. Die Flaschenformate bleiben dabei unverändert, damit sie auch weiterhin in bereits vorhandene Halterungen passen. Die Halterungen selbst sind nun auch in mattem Schwarz erhältlich. Die Duftkompositionen umfassen Orange, Minze und Rosmarin sowie Lavendel, Shampoo and Conditioner enthalten reparierendes und pflegendes Engelwurzöl und Pflanzenceramide. Sämtliche Produkte sind vegan und enthalten zu mindestens 88 % Stoffe natürlichen Ursprungs. spa.loccitane.com/pages/hotel-amenities