Der Spiegel gehört zur festen Ausstattung jedes Badezimmers – auch in Hotel und Spa. Spiegel wie etwa jene von Duravit sind funktionale Designobjekte, die Komfort und Stil vereinen. Dank integrierter LED-Beleuchtung wird das Gesicht gleichmäßig und schattenfrei ausgeleuchtet, optimal für die tägliche Pflegeroutine. In fensterlosen Räumen ersetzt das Licht das natürliche Tageslicht und sorgt für freundliche Atmosphäre. Je nach Modell lassen sich Helligkeit und Farbtemperatur individuell anpassen. Auch dimmbare Lichtquellen und Ambientebeleuchtung setzen gezielte gestalterische Akzente. Besonders praktisch ist eine integrierte Spiegelheizung, die das Beschlagen nach dem Duschen zuverlässig verhindert. Beim Modell Zencha (Foto) folgt das feine LED-Lichtband elegant der Kontur der Keramik und bringt Spiegel, Waschtisch und Möbel in harmonischen Einklang. www.duravit.de

Aufmacherbild: Duravit AG