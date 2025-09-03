Diane Hergarden verabschiedet sich vom Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee (Schwarzwald) verabschiedet sich nach über 42 Jahren als Geschäftsführerin vom Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee (Schwarzwald). In dieser Zeit hat sie das Haus maßgeblich geprägt. Dabei sollte ihr berufliches Engagement dort ursprünglich nur vorübergehend sein.

Hergarden machte sich für den Einsatz der ersten Hotelsoftware stark, verbesserte die Familienfreundlichkeit und führte neue Wellnesskonzepte, aber auch Qualitätszertifizierungen ein. Auch die Integration des Ayurveda-Zentrums geht auf ihre Initiative zurück. Unter ihrer Ägide wurde das Vierjahreszeiten am Schluchsee als erstes deutsches Hotel mit dem Siegel „besonders kinderfreundlich“ des Bundesfamilienministeriums ausgezeichnet. Außerdem ist sie eine der Mitbegründer der Wellness Stars Deutschland.