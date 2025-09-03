Das Anantara Spa, bekannt für seine raffinierten Wellness-Erlebnisse, hat eine neue Partnerschaft mit der preisgekrönten britischen Hautpflegemarke Elemis bekanntgegeben. Gemeinsam werden sie die innovativen Behandlungen und Formeln von Elemis in die Anantara Spa-Standorte an einigen der Reiseziele Europas bringen, darunter Wien, Amsterdam, Dublin, Marbella, Nizza, Budapest, Amalfi, Teneriffa und Lissabon. Die Zusammenarbeit verbindet die ganzheitliche, erlebnisorientierte Philosophie von Anantara Spa mit der Wissenschaft und Hautpflege-Kompetenz von Elemis. Das Ergebnis ist eine Mischung aus charakteristischen manuellen Therapien und fortschrittlichen, ergebnisorientierten Behandlungen, die die Gesundheit der Haut fördern, das Gleichgewicht wiederherstellen und den Gästen ein strahlendes Aussehen von innen und außen verleihen. www.anantara.com, www.minorhotels.com