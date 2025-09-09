In Partnerschaft mit der Diriyah Company gibt Chedi Hospitality die Einführung der Chedi Residences Wadi Safar bekannt – einer exklusiven Kollektion von 20 Branded Villas im Rahmen des Masterplans von Diriyah’s Wadi Safar. Entworfen vom international renommierten Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG), bringen die Residenzen die zeitlose Philosophie von Chedi – geprägt von Eleganz und kultureller Authentizität – nach Saudi-Arabien. Jede der vier- und fünf-Schlafzimmer-Villen fügt sich in die natürliche Landschaft ein und eröffnet ihren Bewohnern Privatsphäre, Ruhe und eindrucksvolle Ausblicke auf den von Greg Norman entworfenen SignatureGolfplatz. Eigentümer genießen einen Fünf-Sterne-Resort-Lifestyle mit Zugang zu charakteristischen Dining-Erlebnissen, erholsamen Wellness-Oasen, modernen Fitness-Studios, kuratierten Retail-Angeboten sowie stimmungsvollen Begegnungsräumen. Ein exklusiver Residents’ Club mit Lounge, Business Corner, Billardraum und Flächen für private Veranstaltungen erweitert das Angebot. Die Präsentation der Chedi Residences Wadi Safar markiert ein bedeutendes Kapitel in der Expansion von Chedi Hospitality und führt das Portfolio an Branded Residences erstmals in das Königreich Saudi-Arabien. Eingebettet in den Wadi Safar Masterplan und in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem künftig entstehenden Chedi Hotel mit 85 Zimmern, verkörpern die Residenzen die zurückhaltende Eleganz, die Chedi auszeichnet. Inspiriert von der Najdi-Tradition und kombiniert mit zeitgenössischer Raffinesse, entstehen Wohnräume, die kulturelle Wurzeln und modernen Luxus miteinander verbinden. www.ghmhotels.com