Nach einem umfangreichen Umbau öffnet Die Post am Ortler im Dezember wieder ihre Pforten. Das 4-Sterne-Superior-Haus in Sulden/Südtirol verfügt nun über 20 neue Suiten, ein neues Restaurant, einen neuen Wellnessbereich und eine neu gestaltete Gartenanlage. Beim Umbau wurden Naturmaterialien wie Holz und Naturstein aus der Region verarbeitet. Einige der Suiten sind mit Saunen oder Whirlpools ausgestattet. Das neue Ortles Spa³ umfasst sechs Saunen, mehrere Ruheräume sowie einen großen Innen- und Außenpool auf rund 4.200 Quadratmetern. Ein Panoramagarten mit Naturbadeteich vervollständigt das Wellness-Angebot. Geschaffen wurden auch getrennte Bereiche für Erwachsene und Familien. www.hotelpost.it

