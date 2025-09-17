Mit dem neuen Espuro CloudSPA präsentiert Klafs ein Produkt, das mit einer wasserfallartigen Schaumdusche oder einem ausgiebigen Schaumbad eine Verbindung aus Entspannung, Badespaß und Hautpflege schafft. Binnen Sekunden flutet das Espuro CloudSPA Dusche oder Badewanne mit sanftem Schaum – bis zu 400 Liter pro Minute. Die luftig-weichen Schaumwolken verschmelzen mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung und zartem Duft zu einem multisensorischen Erlebnis. Betrieben mit einem leistungsstarken Akku sowie ausgestattet mit Wassertank und Seifenbehälter, ist das Espuro CloudSPA überall sofort einsetzbar: So kann es in der Dusche dank zugehöriger Halterung sicher an der Wand angebracht werden. Oder es wird flexibel über der Badewanne aufgestellt. Vier auswechselbare Aufsätze ermöglichen es, den Schaum auf vielfältige Weise zu erleben – ob als dynamischer Schaumjet in der Dusche oder als großzügiger Schaumteppich in der Badewanne. Die Schaummenge wird stufenlos über ein intuitiv bedienbares Drehrad reguliert. Die eigens entwickelte Schaumbad-Essenz gibt es in drei Duftvarianten. www.klafs.de

Aufmacherbild: ©KLAFS GmbH | www.klafs.de