Seit einem Jahrzehnt begleitet Mayrlife Menschen auf ihrem Weg zu nachhaltiger Gesundheit, neuer Energie und mehr Lebensqualität. Über 20.000 Gäste haben seit 2015 von der einzigartigen Kombination aus präziser Diagnostik, personalisierten Therapien und maßgeschneiderter Ernährung profitiert. Das wissenschaftlich fundierte Health Concept des Medical Health Resort Altaussee (Steiermark) wird kontinuierlich weiterentwickelt – mit Fokus auf Prävention, Regeneration und die nachhaltige Veränderung ungesunder Muster. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften fließen neueste Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung und der Longevity-Medizin direkt in die Programme ein. Anlässlich des Jubiläums präsentiert Mayrlife ein neues, exklusives Programm: individuell abgestimmt, wissenschaftlich fundiert und entwickelt, um Vitalität, Wohlbefinden und Lebensqualität langfristig zu stärken. Im Classic 10 Years Special sind sämtliche Inhalte des Classic Programms enthalten. Zusätzlich wurde es um drei medizinische Behandlungen erweitert: Wasserplasma, die Glow Up Infusion und als Geschenk anlässlich des 10-jährigen Jubiläums eine Atemtraining-Session. www.mayrlife.com